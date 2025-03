Calcio, Prima Categoria A. Rimonta Ospedaletti, all'Andora non basta Delfino: gli "Orange" vincono 2-1

Domenica sconsigliata ai deboli di cuore al "Ciccio Ozenda" di Ospedaletti. Gli orange si impongono in pieno recupero contro l’Andora grazie al calcio di rigore di Ambesi che vale tre punti cruciali in una ingarbugliata corsa alle parti alte della classifica.

Gara veloce, giocata a grande ritmo da ambo le parti. Nei primi minuti di gioco è la squadra di mister Luccisano a mostrare i muscoli insistendo nella manovra all’interno della metà campo avversaria. Protestano i padroni di casa per sospetto fallo all’interno dell’area di rigore ai danni di Zito, mentre Schillaci vede finire fuori di poco il proprio tentativo. Ci prova anche lo stesso Zito, ma senza fortuna.

Ad andare in vantaggio, però, sono gli ospiti. Calcio di punizione dal limite di Delfino, la palla passa sotto la barriera e si infila alle spalle di Bazzoli. La prima frazione si chiude con un cambio obbligato per la panchina degli arancioni: Bacciarelli viene colpito al naso da un giocatore avversario ed è costretto ad abbandonare la contesa. Al suo posto entra il classe 2006 Colucci.

A inizio ripresa l’Ospedaletti trova subito il pari: azione manovrata tra Zito e Colucci, il neo entrato la mette fuori per Schillaci che indovina l’angolino e sigla la rete dell’1-1. Si fa vedere l’Andora con la conclusione di potenza di Carpano indirizzata sotto la traversa, ma Bazzoli si supera e gli nega la gioia del gol. Gli orange sfiorano il vantaggio con Zito, che non colpisce per pochi centimetri, e Russo, che tira di poco alto.

Tutto si decide in pieno recupero: Schillaci entra in area, prova il tiro, la sfera finisce sulla mano di un difensore avversario e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri va Ambesi che spiazza il portiere e regala la vittoria ai suoi. C’è ancora tempo per una traversa colpita da Manno e per l’espulsione del portiere avversario Rossi, autore di un fallo da ultimo uomo sullo stesso Manno.

Con la vittoria odierna l’Ospedaletti sale al terzo posto in classifica a quota 46 punti, a -1 dal Camporosso e a -3 dalla capolista Baia Alassio, ma con una gara in meno rispetto a entrambe, mentre l'Andora interrompe la sua striscia positiva e vede il Cengio tornare ad allungare in zona play-off.

IL TABELLINO

Ospedaletti - Andora 2-1

Reti: 33’ Delfino (A), 51’ Schillaci (O), 90’+4' rig. Ambesi (O)

Ospedaletti: Bazzoli; Bacciarelli (43’ Colucci - 81’ Barbagallo), Cianci, Russo, Ambesi, Saih, El Kamli, Sartori (86’ Manno), 9 Zito (90’+4' Materazzi), Grifo, Schillaci.

A disposizione: Calcina, Cordì, Siberie, Mbithi, Cascone.

Allenatore: F. Luccisano

Andora: Rossi, Colavito, Cavassa, Costamagna (65’ Grifini), Modesti, Delfino, Pollio (70’ Bortolini), De Boni (63’ De Col), Nardi, Carpano (90’+6' Loiacono), Franco (75’ Merello)

A disposizione: Osinaga Quispe, Gimenez, Perrier, Moro

Allenatore: F. Ghigliazza

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)

Note

Ammoniti: Zito, Barbagallo, Ambesi, Bortolini, Merello

Espulso: 90’+6' Rossi