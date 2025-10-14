 / Calcio

Calcio | 14 ottobre 2025, 17:50

Calcio, infrasettimanale di Coppa Italia in Eccellenza: le terne per il ritorno dei quarti di finale

A Trabucco di Chiavari il derby San Francesco Loano-Pietra

Trabucco di Chiavari dirigerà S.F. Loano-Pietra Ligure

Serata di ritorno per i quarti di finale di Coppa Italia in Eccellenza quella di domani, mercoledì 15 ottobre. Ecco le terne designate.

ARENZANO FOOTBALL CLUB - FEZZANESE

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)

Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)

Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. - VOLTRESE VULTUR SSDARL

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)

Assistente 2: Mario Preci (Savona)
 

SAN FRANCESCO LOANO - PIETRA LIGURE

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)

Assistente 1: Giulio Sorace (Genova)

Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
 

RIVASAMBA H.C.A. - CAMPOMORONE SANT'OLCESE

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)

Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)

Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)

Redazione

