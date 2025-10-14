Calcio, infrasettimanale di Coppa Italia in Eccellenza: le terne per il ritorno dei quarti di finale

Serata di ritorno per i quarti di finale di Coppa Italia in Eccellenza quella di domani, mercoledì 15 ottobre. Ecco le terne designate.
ARENZANO FOOTBALL CLUB - FEZZANESE
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
MOLASSANA BOERO A.S.D. - VOLTRESE VULTUR SSDARL
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)
Assistente 2: Mario Preci (Savona)
SAN FRANCESCO LOANO - PIETRA LIGURE
Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistente 1: Giulio Sorace (Genova)
Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
RIVASAMBA H.C.A. - CAMPOMORONE SANT'OLCESE
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)
Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)