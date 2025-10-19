Calcio, Promozione. Pontelungo - Savona vale un posto al sole, incroci caldi in Albissole - Baia e Legino - Ceriale

Sesta giornata in rampa di lancio anche per il girone A di Promozione.

Tutto è pronto all'Annibale Riva per il big match tra il Pontelungo e il Savona. Una gara tra due squadre non nelle rispettive condizioni migliori, per motivazioni diverse figlie dell'estate, ma i motivi di interesse e gli ingredienti tecnici per assistere a una grande partita ci sono tutti.

L'ultimo precedente nell'impianto di Viale Olimpia fu numericamente clamoroso, con la vittoria degli ingauni per 5-1 nel match valido per il tabellone di Coppa Liguria.

Le sfide interne alla nostra provincia proseguono con Albissole - Baia Alassio Auxilium e Legino - Ceriale, mentre Bragno e Finale raggiungeranno Genova, per i rispettivi incontri contro Ca de Rissi e Superba.