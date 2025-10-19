 / Calcio

Calcio | 19 ottobre 2025, 11:37

Calcio, Promozione. Pontelungo - Savona vale un posto al sole, incroci caldi in Albissole - Baia e Legino - Ceriale

Trasferte genovesi per Bragno e Finale

Calcio, Promozione. Pontelungo - Savona vale un posto al sole, incroci caldi in Albissole - Baia e Legino - Ceriale

Sesta giornata in rampa di lancio anche per il girone A di Promozione.

Tutto è pronto all'Annibale Riva per il big match tra il Pontelungo e il Savona. Una gara tra due squadre non nelle rispettive condizioni migliori, per motivazioni diverse figlie dell'estate, ma i motivi di interesse e gli ingredienti tecnici per assistere a una grande partita ci sono tutti.

L'ultimo precedente nell'impianto di Viale Olimpia fu numericamente clamoroso, con la vittoria degli ingauni per 5-1 nel match valido per il tabellone di Coppa Liguria.

Le sfide interne alla nostra provincia proseguono con Albissole - Baia Alassio Auxilium e Legino - Ceriale, mentre Bragno e Finale raggiungeranno Genova, per i rispettivi incontri contro Ca de Rissi e Superba.

6ª Giornata - Programma e Classifica Promozione

Programma 6ª Giornata (Promozione)

Albissola 1909-Baia Alassio Auxilium
Ca De Rissi SG-New Bragno Calcio
Legino 1910-Ceriale Progetto Calcio
Little Club James-Sampierdarenese
Pontelungo 1949-Savona F.B.C. 1907
Serra Riccò 1971-Praese 1945
Sestrese Bor. 1919-Masone
Superba Calcio 2017-Finale

Classifica Dopo 5 Giornate

Pos Squadra Pt G V N P GF GS DR
1Sestrese Bor. 191913541016412
2Praese 19451053111174
3Ca De Rissi SG105311981
4Savona F.B.C. 1907952301367
5Albissola 1909952301073
6Pontelungo 19499530278-1
7Finale75212990
8Baia Alassio Auxilium75212410-6
9Legino 191065131660
10Masone65131660
11Little Club James55122770
12New Bragno Calcio55122770
13Serra Riccò 19715512278-1
14Ceriale Progetto Calcio4511337-4
15Sampierdarenese3510419-8
16Superba Calcio 201705005512-7

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium