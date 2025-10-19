Calcio, Promozione. Pontelungo - Savona vale un posto al sole, incroci caldi in Albissole - Baia e Legino - Ceriale

Sesta giornata in rampa di lancio anche per il girone A di Promozione.
Tutto è pronto all'Annibale Riva per il big match tra il Pontelungo e il Savona. Una gara tra due squadre non nelle rispettive condizioni migliori, per motivazioni diverse figlie dell'estate, ma i motivi di interesse e gli ingredienti tecnici per assistere a una grande partita ci sono tutti.
L'ultimo precedente nell'impianto di Viale Olimpia fu numericamente clamoroso, con la vittoria degli ingauni per 5-1 nel match valido per il tabellone di Coppa Liguria.
Le sfide interne alla nostra provincia proseguono con Albissole - Baia Alassio Auxilium e Legino - Ceriale, mentre Bragno e Finale raggiungeranno Genova, per i rispettivi incontri contro Ca de Rissi e Superba.
6ª Giornata - Programma e Classifica Promozione
Programma 6ª Giornata (Promozione)
|Albissola 1909
|-
|Baia Alassio Auxilium
|Ca De Rissi SG
|-
|New Bragno Calcio
|Legino 1910
|-
|Ceriale Progetto Calcio
|Little Club James
|-
|Sampierdarenese
|Pontelungo 1949
|-
|Savona F.B.C. 1907
|Serra Riccò 1971
|-
|Praese 1945
|Sestrese Bor. 1919
|-
|Masone
|Superba Calcio 2017
|-
|Finale
Classifica Dopo 5 Giornate
|Pos
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|1
|Sestrese Bor. 1919
|13
|5
|4
|1
|0
|16
|4
|12
|2
|Praese 1945
|10
|5
|3
|1
|1
|11
|7
|4
|3
|Ca De Rissi SG
|10
|5
|3
|1
|1
|9
|8
|1
|4
|Savona F.B.C. 1907
|9
|5
|2
|3
|0
|13
|6
|7
|5
|Albissola 1909
|9
|5
|2
|3
|0
|10
|7
|3
|6
|Pontelungo 1949
|9
|5
|3
|0
|2
|7
|8
|-1
|7
|Finale
|7
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|8
|Baia Alassio Auxilium
|7
|5
|2
|1
|2
|4
|10
|-6
|9
|Legino 1910
|6
|5
|1
|3
|1
|6
|6
|0
|10
|Masone
|6
|5
|1
|3
|1
|6
|6
|0
|11
|Little Club James
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|0
|12
|New Bragno Calcio
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|0
|13
|Serra Riccò 1971
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|14
|Ceriale Progetto Calcio
|4
|5
|1
|1
|3
|3
|7
|-4
|15
|Sampierdarenese
|3
|5
|1
|0
|4
|1
|9
|-8
|16
|Superba Calcio 2017
|0
|5
|0
|0
|5
|5
|12
|-7