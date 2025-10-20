Edizione locale
lunedì 20 ottobre
Savona, il sindaco Russo incontra Bucci per il Bacigalupo: "Necessaria sinergia tra Comune e Regione"
Calcio, Cairese. Cambio della guardia in panchina, si attende il nome per il post Solari
Calcio. Il Pontelungo chiama e il Savona risponde: gli scatti del 2-2 del Riva (FOTOGALLERY)
Calcio, Prima Categoria. Anche l'Oneglia espugna Andora, non basta la doppietta di De Boni
Calcio, Cairese. Ennesimo cambio in panchina o fiducia rinnovata per Solari?
Calcio. Il Legino ritrova gol e punti e si avvicina ai playoff, Ceriale ancora in attesa della svolta
Calcio, Pontelungo. Il presidente Neri dopo il pari col Savona: "Risultato giusto, pronti a rafforzarci se rimarremo vicini alla vetta" (VIDEO)
Calcio. Cisano in difficoltà, Ventimiglia da poker al Morel
Calcio, Celle Varazze. Pisano vuole più attenzione: "Col Chisola ci siamo condizionati a vicenda, ha deciso un episodio" (VIDEO)
Calcio. La Baia Alassio respinge le dimissioni di Sardo, il ds Taverna: "I giocatori si assumano le loro responsabilità"
Pallanuoto
Pallanuoto, Polti tra amarezza e complimenti: "Mai visto un arbitraggio del genere. Rari più consapevole, ha dimostrato il suo valore"
Calcio
Calcio, Promozione. Carcarese lepre, esordio a Finale per Valmati
Calcio
Calcio, Eccellenza. Serve una domenica convincente per Pietra, Celle Varazze e San Francesco
20 ottobre 2025, 17:12
Calcio. Il Pontelungo chiama e il Savona risponde: gli scatti del 2-2 del Riva (FOTOGALLERY)
La risposta di Sassari e Riganese dopo il vantaggi oingauno con Piu e Guardone
Gabriele Siri
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
