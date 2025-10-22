 / Calcio

Calcio | 22 ottobre 2025, 17:31

Calcio. L'Athletic non si ferma più, docca fredda per la San Francesco Loano (VIDEO)

Rossoblu ancora fermi a un punto in classifica dopo sei giornate, in gol Balestrino e Pacciani

L'Athletic non era probabilmente il miglior cliente da affrontare per una San Francesco Loano in piena convalescenza, ma i rossoblu di mister Brignoli non sono riusciti a dare seguito alla buona prova di Coppa contro il Pietra Ligure.

I genovesi di mister Rimassa sono infatti riusciti a inanellare al Merlo la quarta vittoria consecutiva, chiudendo di fatto i conti al termine del primo tempo.

Una mazzata pesante per i padroni di casa, colpiti nel momento peggiore del match con Balestrino e Pacciani.

Nella ripresa la reazione rossoblu si è spenta contro Bartoletti, bravo prima a respingere il colpo di testa ravvicinato di Bonifazio, ripetendosi sulla conclusione dalla distanze di Cauteruccio e sul tentativo sottomisura di Auteri.

Proprio Bonifazio è stato espulso per proteste al 68', riequilibrando il numero di giocatori in campo poco dopo il doppio giallo comminato a Martino.
 

SAN FRANCESCO LOANO - ATHLETIC CLUB ALBARO 0-2

Marcatori: 42’ Balestrino, 45’ Pacciani 
 

San Francesco Loano: Scalvini, Basso, Leo, Lufi, Oxhallari, Valentino, Cauteruccio, Bonifazio, Cassata, Auteri, Hovsepian. 

Allentaore; Brignoli 
 

Athletic: Bartoletti, Martino, D’Arrigo, Di Pietro L., Lembo, Ventura, Kurt, Pacciani, Balestrino, Pagano, Marrale (63’ Pozzolini). 

Allenatore: Rimassa 
 

Arbitro: Urru di Sassari
 

LA  SINTESI A CURA DELLA SOCIETA GENOVESE

Redazione

