Calcio. L'Athletic non si ferma più, docca fredda per la San Francesco Loano (VIDEO)

L'Athletic non era probabilmente il miglior cliente da affrontare per una San Francesco Loano in piena convalescenza, ma i rossoblu di mister Brignoli non sono riusciti a dare seguito alla buona prova di Coppa contro il Pietra Ligure.
I genovesi di mister Rimassa sono infatti riusciti a inanellare al Merlo la quarta vittoria consecutiva, chiudendo di fatto i conti al termine del primo tempo.
Una mazzata pesante per i padroni di casa, colpiti nel momento peggiore del match con Balestrino e Pacciani.
Nella ripresa la reazione rossoblu si è spenta contro Bartoletti, bravo prima a respingere il colpo di testa ravvicinato di Bonifazio, ripetendosi sulla conclusione dalla distanze di Cauteruccio e sul tentativo sottomisura di Auteri.
Proprio Bonifazio è stato espulso per proteste al 68', riequilibrando il numero di giocatori in campo poco dopo il doppio giallo comminato a Martino.
SAN FRANCESCO LOANO - ATHLETIC CLUB ALBARO 0-2
Marcatori: 42’ Balestrino, 45’ Pacciani
San Francesco Loano: Scalvini, Basso, Leo, Lufi, Oxhallari, Valentino, Cauteruccio, Bonifazio, Cassata, Auteri, Hovsepian.
Allentaore; Brignoli
Athletic: Bartoletti, Martino, D’Arrigo, Di Pietro L., Lembo, Ventura, Kurt, Pacciani, Balestrino, Pagano, Marrale (63’ Pozzolini).
Allenatore: Rimassa
Arbitro: Urru di Sassari
LA SINTESI A CURA DELLA SOCIETA GENOVESE