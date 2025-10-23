Calcio. La Veloce si scuote e batte 4-1 il Valsecca, ma il tema allenatore resta vivo

Dopo un avvio di campionato privo di punti, la Veloce è finalmente riuscita a festeggare ,domenica scorsa, la prima vittoria in campionato.
La quarta giornata ha infatti premiato i granata, grazie al poker calato sul Valsecca.
Un dominio messo momentaneamente in dubbio solo dal rigore di Albanese, a intervellare le marcature di Salis (rigore), la doppietta di Revello e la rete di Bruzzone.
Una prima boccata d'ossigeno per il sodalizio savonese, in attesa di capire quali possibili evoluzioni potrebbero coinvolgere la guida tecnica. Per il momento la squadra resta nelle mani di mister Morbelli, ma l'ipotesi di un approdo al "Levratto" di Carlo Sarpero, reduce dall'esperienza con l'Albissole, non è ancora da escludere.
VELOCE - VALSECCA 4-1
Marcatori: 5’ Salis (Rig.), 20’ Revello, 30’ Albanese (Rig.)., 45’ Bruzzone, 68’ Revello.
veloce: Debenedetti, Caviglia (46’ Crocilla), Viti, Valdora, Torrini (55’ Suetta), Favara D., Panucci (58’ Leskaj), Revello (80’ Marzano), Favara M. (65’ Piu N.), Salis, Bruzzone R.
Allenatore: Morbelli.
Valsecca: Di Moro, Pestarino (55’ Zangla S.), Lume (80’ Germi), Di Luca, Struvaldi, Laudari, Zizzi (46’ Grallinu), Pulina (70’ Cardillo), Albanese, Grispo, Russo (80’ Mazzarello).
Allenatore: Odescalchi.
Arbitro: Pilozo Calie di Genova.