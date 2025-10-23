Giudice Sportivo, Promozione. Stop di due turni per Buonocore e Pollero, Sassari salta Savona - Albissole

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 19/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/11/2025
PASTORE PIETRO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 6/11/2025
SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SQUALIFICA FINO AL 30/10/2025
FAZIO FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA
ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)
AMMONIZIONE (III INFR)
BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)
AMMONIZIONE (II INFR)
CAMICIOLI ROMANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MONTEMARANO FRANCO (CALVARESE 1923)
BRACALONI RICCARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
VALLE ANGELO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CASONI PIETRO (CAPERANESE 2015)
Al 8' st, protestava nei confronti del ddg e gli rivolgeva un'espressione ingiuriosa (sanzione ridotta per la tenuità dell'espressione utilizzata).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PASQUETTI GIORDANO (CAPERANESE 2015)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
POLLERO MICHELANGELO (PONTELUNGO 1949)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAURIZIO UMBERTO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
LEPRI GIANLUCA (MASONE)
SASSARI SAMUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TRIPI DAVIDE GIORGIO (LITTLE CLUB JAMES)
A fine gara teneva una condotta irriguardosa nei confronti della terna (sanzione ridotta per la tenuità della condotta).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PUDDU DANIELE (FINALE)
STALTARI SIMONE (PONTELUNGO 1949)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PORRO ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
GASCO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MENINI MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
CALVI SAMUELE (MASONE)
ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)
CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)
FALSINI FILIPPO (PRAESE 1945)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
CALCAGNO MATTEO (SAVONA F.B.C. 1907)
RAVENNA CHRISTIAN (SERRA RICCO 1971)
BOSIA MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (II INFR)
CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BONANNI FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)
VALCAVI EMANUELE (CA DE RISSI SG)
CALCAGNO TOMMASO (CALVARESE 1923)
NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)
MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)
LAPPERIER NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PISACANE MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BARBERO GABRIELE (FINALE)
CARLI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MONACIZZO CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO)
ROSAIA CRISTIANO (LEVANTO CALCIO)
PANDISCIA DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)
PINCAY PADILLA HARRY ALBERTO (LITTLE CLUB JAMES)
MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)
GARZON DANIELE (MASONE)
LUPI JACOPO (MASONE)
MERIALDO ALESSANDRO (MASONE)
PREGLIASCO ROBIN (NEW BRAGNO CALCIO)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
CHIARABINI MIRKO (PRAESE 1945)
SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
FALL MAMADOU (SAN CIPRIANO)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
GAGGERO LORENZO (SAVONA F.B.C. 1907)
RIGNANESE FABIO (SAVONA F.B.C. 1907)
SARACCO JACOPO (SAVONA F.B.C. 1907)
CAROGLIO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)
CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)
EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
GIOVANNONI ISAIA (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
CIAJOLO GIORGIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CARINCI FRAGALE TOMMASO (ALBISSOLE 1909)
VIERCI GIANNI REI (ALBISSOLE 1909)
BARISON STEFANO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MEHMETAJ FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
FERRARI LUCA (CA DE RISSI SG)
OWUSU ANSAH DERRICK (CALVARESE 1923)
SANI MATTIA (CALVARESE 1923)
AGOSTA ALESSANDRO (CAPERANESE 2015)
TOSCANO FLAVIO (CAPERANESE 2015)
DESTITO LORENZO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GALLO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ANDREANI DANIELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CARLINI EDOARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CASTIGLIONE DAVIDE (LEGINO 1910)
TOBIA ALESSIO (LEGINO 1910)
TOBIA NICOLO (LEGINO 1910)
CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)
IOPPOLO ANGELO (LEVANTO CALCIO)
CARRA FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
DE SIMONE ANDREA (PRAESE 1945)
PARODI ALESSIO (PRAESE 1945)
CROSETTI FABRIZIO (SAMMARGHERITESE 1903)
BIAGINI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
MAZZARELLO SIMONE (SAMPIERDARENESE)
DANERO FILIPPO (SAN DESIDERIO)
GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)
CAROGLIO EDOARDO (SERRA RICCO 1971)
VIO ENRICO (SUPERBA CALCIO 2017)