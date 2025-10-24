Edizione locale
domenica 26 ottobre
Calcio. Finale, mister Alessi salva solo il risultato col Serra Riccò: "Una prestazione da vergognarsi" (VIDEO)
Calcio. Poker Nolese nel derby, Scalia: "Prestazione e risultato davanti a un pubblico da altra categoria" (VIDEO)
Vado, la reazione col Varese vale tre punti e una mini-fuga. Roselli: "Ho un gruppo di professionisti. Ora guai pensare ci sia qualcosa di facile" (VIDEO)
Albissole, Macagno stende il Savona e lancia i ceramisti: "Il gol? Scherzando con Rignanese ho pensato 'come va, va'. Ed è entrata" (VIDEO)
Calcio. "San Brizio" salva la Virtus Sanremese, una grande Albingaunia impone il primo pareggio ai matuziani
Calcio, Promozione. Halaj vale tre punti per il Finale, ma che fatica: col Serra Riccò finisce 1-0
Calcio. Serie D, il Vado lancia un altro segnale di forza al campionato: Varese rimontato e affondato 3-1
Calcio, Seconda Categoria. Masterclass Nolese! Dominio nel derby con la Spotornese: finisce 4-0 al "Mazzucco"
Calcio, Serie D. I risultati e la classifica dopo la 9a giornata
Calcio, Eccellenza. I risultati e la classifica dopo la 7a giornata
Calcio
Calcio. Mondo ponentino in lutto per la morte di Paolo Maria Attus
Calcio
Allerta Meteo. Il Ponente entra in arancione, livello emanato fino alle 14:00 di domani
Calcio
Calcio. Tafferugli nella zona del "Pertini" dopo Multedo - Savona, intervento di Carabinieri e Polizia
Calcio
|
24 ottobre 2025, 17:07
Calcio. Il gol di Azizi vale il colpo all'Olmo - Ferro, la fotogallery di Celle Varazze - Chisola (FOTOGALLERY)
Alla squadra di Ascoli è sufficiente la rete del proprio centrocampista
Lorenzo Tortarolo
