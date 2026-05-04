Calcio | Il Pontelungo diventa un Srl, Michele Neri resta alla presidenza

La nota granata:
La società Pontelungo 1949 annuncia un importante cambiamento nella propria struttura, con la trasformazione della forma giuridica da Associazione Sportiva Dilettantistica a Società a Responsabilità Limitata.
Contestualmente, viene formato anche il Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da: Giuseppe Barreca, Alessandro Gagliolo, Andrea Gallino e Michele Neri, già all’interno dell’organigramma societario nella stagione corrente.
Michele Neri proseguirà nel suo ruolo di Presidente.
Si tratta di un passo significativo per il futuro della società granata, che punta a consolidare e rafforzare ulteriormente la propria struttura organizzativa e sportiva.
A breve verranno inoltre annunciate importanti novità per quanto riguarda l’assetto societario e sportivo.