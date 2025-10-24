Rugby. Il Savona prova il bis, domenica la sfida al Cus Genova

Dopo un esordio davvero convincente, il Savona Rugby torna in campo con l’entusiasmo alle stelle. I biancorossi, reduci dal perentorio 0-29 inflitto in trasferta allo RFC Spezia nella prima giornata di Serie C, si preparano a ricevere il CUS Genova domenica 26 ottobre alle 14.30 al campo Fontanassa.

Una sfida di alta classifica, visto che entrambe le formazioni hanno iniziato con il piede giusto e condividono la parte alta della graduatoria. Per il Savona, l’obiettivo è confermare la solidità mostrata all’esordio e mantenere il primato insieme all’Amatori Genova.

Il weekend si preannuncia intenso anche per le altre liguri: l’Amatori Genova ospiterà le Province dell’Ovest alle 16.30 al Carlini-Bollesan, mentre le Vespe Cogoleto cercheranno riscatto contro lo RFC Spezia (ore 14.30, campo Calcagno).

Chiude il programma Pro Recco–Imperia (ore 15.00, campo Androne), con entrambe le squadre a caccia dei primi punti stagionali.

Classifica Serie C (1ª giornata): Amatori Genova e Savona 5; CUS Genova e Province dell’Ovest 4; Pro Recco, Vespe Cogoleto, RFC Spezia e Imperia 0.



Fine settimana ricco anche per il settore giovanile. Nell’Under 16, il Savona Rugby sarà protagonista domenica alle 10.30 sul campo Androne di Recco contro le Province dell’Ovest, in una gara che si preannuncia equilibrata.

Negli Under 18, spazio invece ad Amatori Genova–Fossano, Vespe Cogoleto–CUS Genova e Pro Recco–Imperia (tutte domenica alle 12.30).

Per l’Under 14, il Savona osserverà il turno di riposo, mentre saranno impegnati Sanremo, Imperia, CUS Genova, Amatori Genova e Pro Recco.

Completano il weekend i raggruppamenti minirugby (U6–U10):

Sabato 25 ottobre a Sanremo (ore 10.00) con Sanremo, Vespe Cogoleto, Imperia, Reds, Rugby Fun e Savona.

A Recco (campo Androne, ore 10.00) con Pro Recco, Amatori Genova, CUS Genova, Province dell’Ovest, RFC Spezia e Superba.