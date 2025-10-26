 / Calcio

Calcio, Eccellenza. Missione riscatto per tutte le savonesi

Non è stato certo un fine settimana indimenticabile l'ultimo vissuto dalle squadre savonesi.

Pietra Ligure e San Francesco Loano hanno ceduto in casa contro Fezzanese e Athletic, mentre Carcarese e Millesimo sono state rimontate dal Molassana e dal Millesimo. Oggi servirà ribaltare la prospettiva.

Le squadre di Moraglia e Battistel sono chiamate alla trasferta verso il capoluogo regionale, per affrontare il Molassana e il Campomorone. Servono punti per i biancocelesti e i valbormidesi, per non perdere rispettivamente distacco dalla zona playoff e dalle posizioni più tranquille della graduatoria.

La fascia della salvezza diretta resta distante per una San Francesco Loano relegata sul fondo della classifica, ma i rossoblu proveranno comunque a rientrare dal campo del Rivasamba con un risultato utile. Il Millesimo, infine, ritrova il Viglino dopo il mezzo scivolone di Voltri, nello scontro d'alto rango contro la Genova Calcio.

