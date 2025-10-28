 / Calcio

Calcio | 28 ottobre 2025, 10:50

Calcio, Serie D. Sorpasso e fuga per il Vado: tutte le immagini del 3-1 rifilato al Varese

Tutti gli oltre 150 scatti del big match della nona giornata a cura di Gabriele Siri

Gabriele Siri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium