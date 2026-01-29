Giudice Sportivo, Eccellenza. Le sanzioni settimanali: la San Francesco perde Halaj, in diffida Di Lorenzo e Hovsepian

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 25/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Per l'impossibilità di chiudere a chiave lo spogliatoio assegnato alla terna arbitrale.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/ 3/2026
LA MONICA ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)
Espulso per doppia ammonizione, alla notifica di tale provvedimento rivolgeva al ddg espressioni minacciose
cercando un contatto fisico; quindi dagli spalti rivolgeva al AA1 ulteriori espressioni minacciose. Sanzione
ridotta per le scuse presentate a fine gara.
AMMONIZIONE (III INFR)
CASSINI ALESSANDRO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CORRADI ALBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAVERSAN ANDREA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SCIEUZO FILIPPO (FEZZANESE)
BARACCO LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
A fine gara protestava nei confronti del ddg e del AA2 e rivolgendo un'espressione lievemente irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
VIETINA ALESSIO (FEZZANESE)
HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
PANEPINTO FABIO (BUSALLA CALCIO)
SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CAMPANER LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
SANGUINETI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
HOVSEPIAN JOSE (SAN FRANCESCO LOANO)
GALLO VALERIO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
TROCINO LORENZO F.
AMMONIZIONE (VII INFR)
(MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
LIPANI SIMONE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
GIGLIO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)
SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)
BACIGALUPO GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CANEPA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GARCIA TOMAS AGUSTIN (CARCARESE)
ALESSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
ALASIA GIAN MARCO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (II INFR)
SECCO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ROLANDO GABRIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
PICCARDO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
VILLAR RODRIGUEZ RICARDO J. (MILLESIMO CALCIO)
BARACCO LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (I INFR)
DECAROLI MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
SIRI FILIPPO (MILLESIMO CALCIO)
FAEDO STEFANO (PIETRA LIGURE 1956)
FIRENZE MARCO (RIVASAMBA H.C.A.)
AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)
PARE DJIBRILL (SAN FRANCESCO LOANO)
MANCUSO DAVIDE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)