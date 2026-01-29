Giudice Sportivo, Promozione. Sanzioni pesanti per il Masone, due giornate a Incorvaia e Staltari

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 25/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 125,00 FOLLO FOOTBALL CLUB
Per aver omesso di vigilare sul cancello di ingresso alla zona degli spogliatoi e aver così permesso a
persone non presenti in distinta di accedere al tdg.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
PASTORE PIETRO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CONTI LORENZO (MAGRA AZZURRI)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/ 2/2026
SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)
SQUALIFICA FINO AL 12/ 2/2026
ROSSETTI NICOLO (LITTLE CLUB JAMES)
SQUALIFICA PER SEI GARE
CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
Da scontarsi alla fine della precedente squalifica perché, pur essendo squalificato, entrava sul tdg prima
dell'inizio dell'incontro e negli spogliatoi alla fine, inoltre nel corso della gara rivolgeva dagli spalti al DDG
espressioni ingiuriose ed irriguardose.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ALESSI DIEGO (FINALE)
AMMONIZIONE (III INFR)
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)
OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)
FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
BARSACCHI FABRIZIO (ANGELO BAIARDO)
GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
VIGO MATTEO (MASONE)
Alla notifica del provvedimento di espulsione di un proprio compagno rivolgeva al DDG due espressioni
ingiuriose.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
VOLPE MICHAEL (MASONE)
Al 30' colpiva volontariamente con una testata un giocatore avversario,senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
INCORVAIA GABRIELE (LEGINO 1910)
STALTARI SIMONE (PONTELUNGO 1949)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PARDINI NICOLA (SANTERENZINA)
OROFINO PIETRO (SERRA RICCO 1971)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
IOPPOLO ANGELO (LEVANTO CALCIO)
SCHENONE CHRISTIAN (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VIOLA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CALCAGNO TOMMASO (CALVARESE 1923)
FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)
BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GAUDINO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GORRINO ANDREA (LEGINO 1910)
DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)
CARRA FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
GIORGI FEDERICO (PRAESE 1945)
PERASSO SIMONE (SAN CIPRIANO)
RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
ERHAHON JONATHAN OMO (CA DE RISSI SG)
VALCAVI EMANUELE (CA DE RISSI SG)
CALVI SAMUELE (MASONE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)
PANDISCIA DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)
CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)
GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)
SILICANI AHARON (SERRA RICCO 1971)
LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (III INFR)
ZUPPIROLI MAXIM (ANGELO BAIARDO)
ANDREANI DANIELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SALKU MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
FERRARA LUCA (FINALE)
NERI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DIELI AARON (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MONACIZZO CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO)
REJAIBI SABEUR (MASONE)
BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)
FABIANI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)
PIROLI NELSON (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
RIOTTI DANIEL LEON (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)
MARTINI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MAURIZIO UMBERTO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PEIROTTI MICHELE (CA DE RISSI SG)
CUNEO SIMONE (CALVARESE 1923)
SHPUZA LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CODEGLIA EMILIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CONTE NICOLAS (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
POLITO THOMAS (FINALE)
VITTORI YOURI (FINALE)
D IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
FERRARI RICCARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
FERRARA LEONARDO (LEGINO 1910)
AVANZINO LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
BRUNOZZI ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)
ACCARDO FEDERICO (MAGRA AZZURRI)
SBARRA NICOLO (MAGRA AZZURRI)
BOTTERO FILIPPO (MASONE)
BARBERO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
RASO ANDREA (PRAESE 1945)
ARDIGO ANTONIO ALFREDO (SAMPIERDARENESE)
TECCHIATI FILIPPO (SAMPIERDARENESE)
BASCIANO MATTEO (SAN CIPRIANO)
DI MARCO MATTIA (SANTERENZINA)
DAMONTE ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)
TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAGGIOLINI FILIPPO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
ILARDO GIACOMO (ANGELO BAIARDO)
FRACCAVENTO GIANLUCA (CA DE RISSI SG)
OTTONELLO RICCARDO (MASONE)
CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
BURDO FEDERICO (SAN CIPRIANO)
OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)
TARTARINI MATTIA (SANTERENZINA)
SILVESTRI MARCO (SAVONA F.B.C. 1907)
CAMERA LORENZO (VALLESCRIVIA 2018)