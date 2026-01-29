Calcio, Legino. Intervento ok per Vezzolla: "Lillo, ti aspettiamo presto in campo"

Inizierà fortunatamente presto il percorso di riabilitativo di Simone Vezzolla.

Il giocatore del Legino è stato infatti sottoposto all'intervento al menisco, dopo il recente infortunio.

La società del presidente Carella ha dato appuntamento a "Lillo" in campo, nel più breve tempo possibile.

"Martedì - si legge nella nota - Simone Vezzolla, per tutti Lillo, è stato sottoposto all’intervento al menisco del ginocchio dal Dott. Stefano Bertora presso la clinica Villa Igea di Acqui Terme.

L’intervento è riuscito perfettamente e Simone sta bene e nei prossimi giorni inizierà il percorso riabilitativo

Tutta la USD Legino è al fianco di Lillo e lo aspetta con entusiasmo, pronti a riabbracciarlo presto di nuovo in campo.



Forza Lillo, ti aspettiamo! "



