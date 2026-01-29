 / Calcio

Calcio, Legino. Intervento ok per Vezzolla: "Lillo, ti aspettiamo presto in campo"

Inizierà fortunatamente presto il percorso di riabilitativo di Simone Vezzolla.

Il giocatore del Legino è stato infatti sottoposto all'intervento al menisco, dopo il recente infortunio.

La società del presidente Carella ha dato appuntamento a "Lillo" in campo, nel più breve tempo possibile.

"Martedì - si legge nella nota -  Simone Vezzolla, per tutti Lillo, è stato sottoposto all’intervento al menisco del ginocchio dal Dott. Stefano Bertora presso la clinica Villa Igea di Acqui Terme.
L’intervento è riuscito perfettamente e Simone sta bene e nei prossimi giorni inizierà il percorso riabilitativo 
Tutta la USD Legino è al fianco di Lillo e lo aspetta con entusiasmo, pronti a riabbracciarlo presto di nuovo in campo.

Forza Lillo, ti aspettiamo! "

 

