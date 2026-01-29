Calcio. Cambia la panchina della Superba, Malinconico passa dalla scrivania alla guida della Prima Squadra: "Servono uomini che affrontino le difficoltà"

Continua il momento di difficoltà della Superba. La sconfitta contro il Ca de Rissi ha spinto il presidente Mango e la dirigenza a sollevare dall'incarico mister Luca Gullo. Il nuovo tecnico della Prima Squadra è Francesco Malinconico, già dg e tecnico della Juniores:

Il comunicato:

"Il Presidente Giuseppe Mango, il Vicepresidente Roberto Parrilli e tutto il Direttivo ringraziano mister Luca Gullo per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata nel corso di questi mesi. Un periodo in cui, nonostante l’impegno profuso, i risultati non sono arrivati e la situazione di classifica – che oggi ci vede penultimi – imponeva una scelta netta, immediata e senza alibi.

In un momento delicato e decisivo della stagione, l’intero Direttivo si è stretto con forza attorno alla squadra, scegliendo con convinzione una soluzione interna, perché servivano uomini che conoscessero già ogni dettaglio, ogni equilibrio, ogni capacità di ciascun giocatore.

La guida della squadra viene affidata a mister Francesco Malinconico, già Direttore Generale con delega all’area tecnica della Prima Squadra. Dal mese di luglio ha seguito in prima persona la costruzione della rosa, partecipando a tutte le scelte tecniche, incontrando ogni singolo giocatore e vivendo quotidianamente l’evoluzione del gruppo. Oggi è l’uomo che più di chiunque altro conosce questa squadra, nel bene e nel male.

Il Direttivo ha dimostrato coraggio vero, perché questa è la prima esperienza di Malinconico alla guida di una Prima Squadra. Ma è lo stesso allenatore che negli anni ha dimostrato valore, personalità e capacità di risolvere situazioni difficili nel settore giovanile e nella Juniores Eccellenza. Oggi alla Superba servono uomini che non arretrano davanti alle difficoltà".