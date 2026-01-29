Calciomercato, Vado. Enock Barwuah lascia il Chittolina, ufficiale la rescissione consensuale con l'attaccante

Enock Barwuah da oggi non è più un giocatore del Vado,
Nel corso dei mesi si è fantasticato sulla possibilità di vederlo giocare con il fratello Mario Balotelli sul sintetico Chittolina, invece il centravanti classe 1993 ha salutato oggi lo spogliatoio rossoblu con uno score di tre reti all'attivo.
A comunicarlo è stata la società del presidente Tarabotto:
"La società Vado F.C. 1913 comunica di aver consensualmente risolto il contratto con il calciatore Enock Barwuah
A Enock vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrata e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".