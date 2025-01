Calcio, Asti. Sospiro di sollievo per mister Siciliano ad Albenga: "Frenesia ed errori, ma questi sono tre punti fondamentali" (VIDEO)

Il gol di Kean nel corso del primo tempo sembrava lasciar presagire un pomeriggio non così complicato per l'Asti. Invece i galletti, dopo il pareggio in avvio di ripresa dell'Albenga (gran botta all'incrocio di Lattanzi, hanno perso ritmo e fiducia, riuscendo non senza affanni a realizzare con Diop il gol partita a ridosso del triplice fischio finale.

Mister Sandro Siciliano ha confermato nel post gara le difficoltà odierne dei galletti, ma nonostante questo ha evidenziato l'importanza dei tre punti ottenuti all'Annibale Riva.