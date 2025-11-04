Judo, ad Arenzano trionfo savonese nei campionati regionali con Federico Cerullo e Davide Crevani

È stato un successo convinvente quello conquistato dallo Sharin Judo ai Campionati Regionali di categoria Junior, disputati sabato 1 novembre presso il Paladuferco di Arenzano. La società savonese ha ottenuto il massimo risultato possibile, laureando ben due Campioni Regionali con entrambi gli atleti presentati in gara.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati Federico Cerullo, che ha dominato la categoria -90 kg salendo sul gradino più alto del podio, e Davide Crevani, che ha chiuso al primo posto nella categoria -81 kg. I due atleti hanno replicato gli eccellenti risultati ottenuti nell'anno precedente, consolidando la loro supremazia all'interno della regione.

Il doppio titolo regionale non è solo un motivo di festa, ma un importante tassello che conferma l'ottimo lavoro svolto dalla società savonese, interamente proiettata verso ambizioni di caratura nazionale nei prossimi mesi. "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato pur non essendo ancora al top della forma - ha dichiarato il tecnico Mirco Mirengo - ma questo ci fa pensare che stiamo andando nella direzione giusta."+

La soddisfazione è grande anche tra i vertici societari. Il presidente Igor Piperis si è detto entusiasta dei risultati dei suoi atleti, ma ancor di più del "movimento" che questi judoka di punta riescono a trascinare con sé.

La società, infatti, investe molto sul suo vivaio di giovani judoka, che vedono nei compagni più grandi e vincenti un esempio da seguire e un modello per i loro passi futuri nel mondo del judo. Il successo di Cerullo e Crevani è dunque la conferma che la strategia di sviluppo e valorizzazione dei talenti della Sharin Judo sta portando i suoi frutti.