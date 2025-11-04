Calcio, Finale. I giallorossi non ci stanno: "Accettiamo la sconfitta, ma non l'espulsione di Polito" (VIDEO)

Ha lasciato molto rammarico tra le mura di via Brunenghi la sconfitta interna del Finale nella sfida di domenica scorsa contro la Praese, arrivata quasi a fil di sirena dopo diversi minuti giocati in inferiorità numerica.

E' proprio l'episodio del rosso all'attaccante Polito a motivare la dura presa di posizione del sodalizio del presidente Cappa, che ha emesso una nota a tal proposito corredata dalle immagini del cartellino, oltre a quelle delle reti.

"Con merito o no, la Prima Squadra di mister Alessi è uscita sconfitta nella gara con la Praese, ma quello che per noi è inaccettabile è l'espulsione di Thomas Polito in avvio di ripresa.

Nelle immagini è evidente il contrasto di gioco con il n. 5 ospite, dunque non ci spieghiamo come possa essere stato sanzionato con la massima punizione il nostro tesserato, nonostante una decisione, presa da chi di dovere, con 'sicurezza'.

Confidiamo che il video arrivi al Signor Mehmet Akif Kartal della sezione di Imperia, soprattutto per un discorso di crescita personale, il danno è stato fatto e indietro non si può tornare, si può soltanto imparare dagli errori commessi".