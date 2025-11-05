Il CIP Liguria rilancia la comunicazione e l’inclusione nello sport paralimpico

Si è svolto giovedì 30 ottobre il nuovo Consiglio Regionale del Comitato Paralimpico della Regione Liguria, che ha visto la partecipazione, anche in collegamento, di decine di federazioni sportive legate al CIP Liguria.

Durante l’incontro, il Presidente Della Gatta e i Delegati hanno ribadito la volontà di costruire una comunicazione organica e armonizzata tra le diverse realtà sportive, con l’obiettivo di offrire alle società gli strumenti per accogliere nuovi atleti e atlete di tutte le età.

Il dibattito ha posto l’accento anche sul ruolo sociale del movimento paralimpico: come sottolineato nel corso dei lavori, il Comitato Paralimpico rappresenta un tassello fondamentale del welfare nazionale, poiché contribuisce a creare opportunità di inclusione, crescita personale e benessere per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Un impegno che, ancora una volta, conferma la Liguria come punto di riferimento per lo sport paralimpico e per la promozione di una cultura sportiva accessibile a tutti.