Savona, una serata tra fede e sport: la presentazione del libro “Il Terzo Tempo dell’Anima”

Venerdì 28 novembre 2025, alle ore 20:00, presso la Parrocchia di San Giuseppe in Via Peluffo, si terrà un evento aperto a tutta la cittadinanza dedicato al dialogo tra fede, educazione e sport.

Durante la serata sarà presentato il nuovo libro “Il Terzo Tempo dell’Anima”, frutto dell’incontro tra il Prof. Pietro Solinas, insegnante di religione cattolica (IRC), e il coach di rugby Gabriel Scolafurru. I due autori, uniti dall’esperienza scolastica e dalla passione per l’educazione, hanno scelto di vivere “la fede e lo sport nella stessa ora di lezione”, trasformando domande, riflessioni e conclusioni in un testo che invita a guardare lo sport come palestra di vita e occasione di crescita spirituale.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Libreria delle Paoline di Savona e la Parrocchia di San Giuseppe, e si propone come un momento di incontro e confronto per riflettere insieme sul valore dell’educazione alla luce della fede, sulla forza inclusiva dello sport e sull’importanza di educare con amore e testimonianza.

Ingresso libero.