Calciomercato. La Sestrese alza l'asticella in mediana, preso Lorenzo Dotto

Dopo la sconfitta contro l'Albissole, la Sestrese rilancia subito le proprie ambizioni di vittoria del girone A di Promozione portando a termine un colpo importante per il proprio centrocampo.

Arriva infatti in verdestellato Lorenzo Dotto, classe 1997, ex tra le altre di Ligorna, Lavagnese, Busalla e Praese.

L'annuncio del club genovese.

Il G.S.D. Sestrese Bor 1919 è lieto di comunicare l’arrivo di Lorenzo Dotto in verdestellato.

Il centrocampista classe 1997, ex Ligorna tra le altre squadre, è pronto a scendere in campo ed è a disposizione di mister Valmati. A lui un grosso in bocca al lupo per una stagione ricca di soddisfazion

Redazione

