Calcio. Le giovanili del Millesimo ospiti della Juventus, domenica a Vinovo per il vivaio giallorosso

Domenica 9 marzo la Juventus ha ospitato presso il Centro sportivo di Vinovo tre squadre giovanili del Asd Millesimo Calcio per una serie di test match.

Gli Esordienti 2012-13, e le formazioni pulcini 2014 e 2015 hanno incontrato i pari età bianconeri.



Il Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile Roberto Minuto esprime la soddisfazione della Società:

"Ci siamo dati l'obbiettivo di puntare decisamente sulla crescita del nostro Settore Giovanile già dalla stagione scorsa. Abbiamo istruttori molto preparati, impianti sportivi all'avanguardia ed un'organizzazione societaria che vuole fare del Settore Giovanile il proprio fiore all'occhiello e che comprende figure professionali di indubbio valore . In questo percorso intrapreso con fiducia stiamo procedendo parallelamente alla formazione dei nostri tecnici attraverso incontri periodici interni ed il Laboratorio Tecnico coordinato dal Responsabile Tecnico Sergio Soldano, dal sottoscritto e da Pietro Castellano in quotidiano e costante confronto con il Presidente Eros Levratto ed il Direttore Generale Lucio Piccardo.



L'esperienza di oggi a Vinovo con il gradito invito della Juventus rappresenta una tappa del percorso intrapreso quest'anno che ci ha già visto protagonisti a Genova invitati dal Genoa e nel mese di marzo anche dalla Sampdoria. Inoltre a maggio saremo presenti su invito del Torino Calcio ad alcuni test match con le formazioni giovanili granata."



Alla trasferta a Vinovo che ha rappresentato un'ottima vetrina per i giovani giallorossi ha partecipato anche una foltissima rappresentanza di genitori appassionati con un pullman gremito.