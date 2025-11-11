Orco Feglino capitale ligure per un fine settimana dell'arrampicata giovanile con la prima prova del circuito regionale

Due giornate di sport e passione per l’arrampicata hanno animato il fine settimana dell’8 e 9 novembre nella palestra dell'Asd "Su Per Giù" ad Orco Feglino, nell'entroterra Finalese, con la prima tappa del circuito regionale ligure giovanile che ha segnato l’avvio del percorso che porterà ai campionati nazionali di Arco di Trento, in programma la prossima primavera, per un movimento sportivo sempre più radicato nel territorio.

L’evento ha visto la partecipazione di 185 atleti dai 9 ai 20 anni, in rappresentanza delle principali società della regione. La competizione ha inaugurato la stagione del boulder, la prima delle quattro prove previste dal calendario, cui seguiranno le specialità della corda e della speed.

Numerose le società in gara, tra cui Urban Savona, Vertikarcarea ASD, Vertix ASD, Supergiù ASD, Sisport, KadoinKatetena, The Forge e Pro Recco, a conferma della vitalità e della diffusione sempre maggiore di questa disciplina sul territorio regionale.

Sul podio Gabriele Borra si è imposto nella categoria Under 21 maschile, mentre Viola Bergamelli ha conquistato il primo posto nella categoria femminile. Buoni risultati anche per gli altri giovani atleti liguri, che hanno affrontato con determinazione una prova di alto livello tecnico.

L’organizzazione della tappa è stata curata grazie all'impegno della società sportiva finalese e dei tracciatori chiamati a selezionare i percorsi per le prove. Fondamentale il contributo del giudice di gara Paolo Cornero, che ha supervisionato l’intera competizione.

Classifiche:

U11F – Qualifica

Nicole Freccioni – On Sight SSD (249.0) Nicole Bertagna –KadoinKatena Genova (248.8) Linda Tavella – Pro Recco (247.9)

U13F – Qualifica

Gaia Mogni – The Forge Climb ASD (249.9) Matilde Moretti – Pro Recco (234.3) Martina Colagrossi – Kadoinkatena Genova (224.7)

U13 M – Qualifica

Daniel Barbu – Vertikarcare (209.1) Giosuè Fumagalli – Supergiù ASD (208.6) Luca Verdino – Vertikarcare (194.1)

U15 F – Finale

Ginevra Tanfani – Pro Recco (74.6) Sofia Calzolani – Pro Recco (59.4) Lucia Rebora – The Forge Climb ASD (59.3)

U15 M– Finale

Ricardo Dodero – KadoinKatena Genova (59.6) Giorgio Tosarello – Pro Recco (59.55) Michele Caputa – Pro Recco (29.7)

U17 F – Finale

Aurora Grigoli– KadoinKatena Genova (74.6) Giulia Sara Altarini – ASD Power Block (58.5) Agnese De Micheli– Vertikarcare (44.5)

U17 M – Finale

Giacomo Merenda – Inout Chiusa di Pesio (44.7) Forrest Christopher Marangoni – Pro Recco (44.6) Luca Gamberoni– Synergika SSD (44.5)

U19 F – Finale

Giulia Tanfani– Pro Recco (24.8) Rita Bruni– Synergika SSD (19.8) Katerina Werndorfer– The Forge Climb ASD (19.7)

U19 M – Finale

Alessandro Sofia – The Forge Climb ASD (75) Nicola Peira – Inout Chiusa di Pesio (19.9) Mattia Anconelli – Inout Chiusa di Pesio (10.0)

U21F – Finale

Viola Bergamelli – The Forge Climb ASD (74.9) Elena Gardella – Vertikarcare (19.9) Teresa Benso– Inout Chiusa di Pesio (19.4)

U21M – Finale