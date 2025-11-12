Savona ospita il convegno “Gli sport e gli stili di vita e salute” organizzato da ANSMES Liguria

Organizzato dal Comitato Regionale ANSMES Liguria, è in programma per venerdì 13 novembre, a partire dalle ore 17.30, nella Sala “Lelio Speranza” di Sport e Salute, in via Montenotte 2/1, Savona, il convegno sul tema:

“Gli sport e gli stili di vita e salute”.

I lavori saranno aperti dal presidente ANSMES Liguria, Roberto Pizzorno.

Seguiranno i saluti dell’assessore allo Sport Francesco Rossello e gli interventi di Fernanda Costa, pedagogista e counselor di analisi transazionale e metodologie umanistiche; Patrizia Giallombardo, direttore tecnico della Nazionale di nuoto artistico e consigliere federale FIN; e Felicino Vaniglia, sociologo dello sport.

Il convegno sarà moderato da Laura Sicco, giornalista e presidente del Comitato Provinciale ANSMES Savona.