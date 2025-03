Calcio, San Francesco Loano. Ferrara non vuole cali di tensione: "Complimenti a tutti, ma ora non accontentiamoci"

I sei punti incamerati nell'ultima settimana "rischiano" di aver dato l'impronta definitiva al finale di stagione della San Francesco Loano.

I rossoblù sono riusciti a scalare rapidamente diverse posizioni di classifica, aumentando il margine sulla zona playout a quattro lunghezze.

I gol di Alberto e Cargiolli, infatti, potrebbero quindi spianare la strada verso un ultima parte di campionato meno in affanno, seppur il vice presidente Andrea Ferrara sia pronto a mantenere alta la soglia di attenzione.

"Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, al mister e all'intero staff per come stanno affrontando questa parte di stagione. Eravamo consapevoli fin dall'inizio delle difficoltà che avrebbe portato il confronto con l'Eccellenza, ma faremo di tutto per mantenere la categoria.

La vittoria nel derby e quella di ieri in casa del Baiardo non devono però farci abbassare la soglia d'attenzione. Umiltà, passione e determinazone devono rimanere i nostri principi cardine: non accontentiamoci ma al contempo non abbassiamo la guardia, è il momento clou del nostro campionato".