Basket. Loano è pronta, sabato scatta il Memorial Elio Garassini

Sabato 15 novembre a Loano si terrà l'edizione 2025 del Memorial “Maestro Elio Garassini”, torneo di basket giovanile organizzato ogni anno dall'Asd Basket Loano Garassini con il patrocinio ed il contributo dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il torneo, riservato alle squadre giovanili di minibasket della categoria Esordienti, nati nel 2014-2015, si svolgerà presso il palazzetto dello sport di località Fej intitolato alla memoria del maestro e sindaco di Loano.

Il presidente dell'Asd Basket Garassini, Andrea Maineri, ricorda: “Alla fine degli anni '60 un maestro delle scuole elementari, Elio Garassini, portò il minibasket a Loano, scommettendo sul fatto che questo sport fosse capace di coinvolgere i bambini loanesi delle scuole elementari e spingerli a dedicarsi allo sport come strumento educativo. Elio Garassini dedicò gran parte della propria vita a far crescere i piccoli cestisti in erba, partendo proprio dai suoi alunni delle scuole elementari. Gli anni '70 rappresentarono per il minibasket loanese un periodo irripetibile: tutta l'Italia cestistica di quegli anni conosceva perfettamente dove fosse collocata la piccola società di Loano, il BCL Loano, e chi fosse il grande maestro Elio Garassini, il quale ottenne grandi risultati a livello nazionale (a Roma, Porto San Giorgio, Napoli, Pesaro, Bologna e altrove), risultati mai eguagliati da nessuna squadra ligure negli anni a seguire”.

“In quegli anni, dunque, era un grande onore poter gareggiare, con assoluto equilibrio tecnico, contro squadre provenienti da vivai di Serie A. Lino Lardo era il principale emblema del basket loanese: dopo gli esordi a Loano, diventò un grande giocatore di Serie A e, a fine carriera, anche un grande allenatore della massima serie nazionale; fu anche allenatore della Nazionale Femminile Senior. Lino era, in pratica, il più forte, un 'furetto' in campo, un vero leader del minibasket di quegli anni: era un 'piccolo' grande fenomeno (anche in centimetri) e i suoi gesti tecnici crearono ammirazione da parte delle squadre avversarie di tutta Italia”.

Aggiunge Maineri: “Oggi il nostro centro minibasket loanese conta circa 60 iscritti fra maschi e femmine: ciò grazie all’unione con il settore minibasket della Pallacanestro Loano allo scopo di far crescere ulteriormente il numero di appassionati di minibasket nel territorio loanese. Oggi tutti questi giocatori ripercorrono gli stessi luoghi dove il maestro insegnava il minibasket ai bambini e bambine di Loano con il suo storico Basket Club Loano. Confidiamo quindi che i nostri bambini possano emulare, con la loro passione, quel periodo d'oro. Dal nostro vivaio sono usciti tanti giocatori che hanno calcato e attualmente calcano i campi di Serie A e B. Ne riportiamo alcuni delle nuove generazioni, ragazzi che hanno tutti partecipato al Torneo Garassini da bambini: Nicolò Benedusi, Giacomo Cacace, Alberto Cacace, Tommaso Oxilia, Nicolò Bontempi, Enrico Micalizzi, Gianluca Fea e molti altri, come il giovane Larry Olmi, nato nel 2010 e attualmente nelle fila delle giovanili Under 15 San Lazzaro-Bologna”.

“Il nostro impegno è sempre quello di regalare momenti di sana competizione sportiva. Come è il Torneo Garassini, che vedrà confrontarsi tanti bambini (provenienti da molte realtà liguri e da fuori regione) accomunati dalla passione per il basket, senza esasperazioni ma all’insegna del solo e puro divertimento”.

La manifestazione si svolgerà sabato 15 novembre. Le squadre partecipanti al torneo sono: Asd Basket Loano Garassini; Asd Basket Le Torri Albenga-Ceriale; Basket Andora Asd; Asd Imperia Bk. Il programma degli incontri prevede: alle 9.45 la sfida tra Loano e Albenga-Ceriale e alle 11 la partita tra Andora e Imperia. Al pomeriggio alle 14.45 si terrà la finale per terzo e quarto posto tra le perdenti le due prime partite; alle 16 si terrà la finale che decreterà la vincitrice del torneo. Alle 17.30 le premiazioni.