Pallacanestro | L'Under 15 del New Basket Abc Ponente vive un sogno continuo, arriva la qualificazione alla Final Four

La stagione per l'Under 15 Eccellenza è iniziata presto, ad agosto, e la certezza di arrivare a disputare il massimo campionato nazionale di categoria è arrivata solo dopo aver vinto gli spareggi con Seagulls Genova.

Capitati in un girone proibitivo i ponentini sono riusciti a qualificarsi da terzi nella fase TOP con un bilancio di otto gare vinte e sei perse dietro Moncalieri, Derthona e davanti a Collegno, GGS, Rapallo, Area Pro e Saluzzo.

Il gironcino a quattro, tra le migliori otto, vede i gialloblu capitare nel raggruppamento A di fronte a Casale (2° del girone), Lovi-Usac (4° del girone) e nuovamente Moncalieri (prima del girone che comprendeva i ponentini).

A due giornate dalla fine, con due gare vinte (tra cui l'exploit con Moncalieri) e due perse, arriva la trasferta di Borgaro Torinese con un "match point" inaspettato per entrare nelle prime due e accedere alla FINAL FOUR. La partita, come previsto, è difficile ma i liguri la iniziano alla grande però nel secondo quarto la compagine di casa si avvicina e va all'intervallo lungo sotto di sole 4 lunghezze. Il terzo quarto è il più complicato con i torinesi che superano i ponentini sul 49-47 ma li esce il carattere alassino che recupera e inizia gli ultimi 10 minuti sopra di sette. Nell'ultimo quarto viene tenuto il vantaggio e incrementato fino al 64-79 finale.

“Complimenti a TUTTI RAGAZZI che stanno andando oltre le più rosee aspettative affrontando squadre di livello e giocatori convocati in nazionale under 15. Dopo l'ultima partita con Casale del 7 marzo ci saranno le FINAL FOUR tra le migliori 4 di questo campionato ligure-piemontese. A seguire le prime due classificate andranno direttamente ai concentramenti che porteranno alle Finali Nazionali. La terza e quarta classificata giocheranno il 26 Aprile (o 27 Aprile) uno spareggio per accedere all'interzona. Ora a noi non resta che continuare a sognare e lavorare come stiamo già facendo da settembre in avanti”