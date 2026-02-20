Basket | Pallacanetro Alassio, la settimana si chiude con dieci partite e sei successi

Dal maschile al femminile ben dieci sono le prtite che hanno coivolto cestisti Alassini, ecco nel dettaglio come è andata.



SERIE C FEMMINILE: Doppio impegno, due referti gialli, ma diversi aspetti positivi pur se le ponentine non riuscono ancora a trovare continuità per tutti i 40 minuti:"Debutto per Francesca nella gara con Pegli che darà sicuramente una mano per il proseguio della stagione".

PONENTE 47 - PEGLI 66

LAVAGNA 75 - PONENTE 53



UNDER 19 REGIONALE: Buona prestazione in trasferta per i ragazzi del 2008-09 che sopperiscono a qualche assenza con una buona prova corale:"Vista l'età anagrafica così bassa lasquadra sta sorprendendo sia per risultati che per prestazioni positive"

RIVAROLO 55 - PONENTE 94



UNDER 17 GOLD: Sconfitta di un solo punto nell'insidiosa trasferta di Spezia che fa perdere ai ponentini la testa della classifica ma può aiutarli a cercare di migliorare ulteriormente in futuro:"Sapevamo che era una trasferta complicata ma prendiamo la sconfitta nel giusto spiritocercando di rimboccarci ulteriormente le maniche"

DIEGO BOLOGNA 59 - PONENTE 58



UNDER 17 FEMMINILE: Buona prova e buon approccio con APS dove tutte e dodici le ragazze danno il proprio apporto quando chiamate in causa: "A Vado non avevamo giocato bene e volevamo riscattarci giocando una buona gara e ci siamo riusciti."

PONENTE 70 - APS 33



UNDER 15 ECCELLENZA: Trasferta a Casale e referto giallo contro una delle candidate al Titolo:"Essere nella TOP EIGHT di questo campionato nazionale ci riempie d'orgoglio e, primo quarto a parte, stiamo dimostrando di poterci stare."

MONFERRATO 72 - PONENTE 58



UNDER 14 FEMMINILE: Bel successo casalingo e buona prova da parte di tutte:" Per il gruppo 2012-13 si torna al referto rosa e con una prova convincente."

PONENTE 91 - ARDITA 37



UNDER 13 NBA: Bel successo casalingo con Bordighera e ottima prova per il gruppo 2013-14 in divisa Clippers:"Tutti i dodici convocati hanno contribuito alla buona prestazione della squadra"

ALASSIO 85 - BORDIGHERA 32



ESORDIENTI FEMMINILE: Le nate nel 2014, nella foto, vincono nella difficile partita con Cairo portando in parità il confronto con le cairesi che si son dimostrate un'ottima compagine:"Ora ci sarà la fase orologio, ancora tante partite e tante ulteriori occasioni di confronto per questo bel gruppo ponentino".

ALASSIO 12 - CAIRO 4



AQUILOTTI-GAZZELLE: Ospitiamo Pallacanestro Vado e continuano i miglioramenti per il gruppo che, oltre ad aver conquistato quasi tutti i tempini, gioca con il giusto spirito minibasket. A questa età il risultato non è mai messo in primo piano, ciò che conta è divertirsi, giocare e imparare".