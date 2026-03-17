Basket | L'Under 15 femminile della Cestistica Savonese è campione regionale con quattro giornate d'anticipo: SCAT Genova superata 67-32

Sugli scudi la capitana Serena Ranno, autrice di 33 punti e 10 assist (+39 di valutazione), seguita da un’efficacissima Alice Lineo con 17 punti e 20 rimbalzi (+32) e da Sofia Mustacchio con 12 punti e 10 rimbalzi (+12). Buonissima prestazione però anche da parte di tutte le altre ragazze scese in campo, che hanno dato il massimo quando chiamate in causa.

Al termine della partita coach Ilaria Napoli ha voluto dedicare parole di grande orgoglio alle sue ragazze: "Sono davvero contentissima per loro e per il percorso straordinario che stanno facendo. Questo gruppo merita tantissimo: lavora con impegno, passione e grande spirito di squadra. È bellissimo vederle crescere insieme e raccogliere i frutti di tutto quello che fanno ogni giorno in allenamento. Queste ragazze dimostrano ancora una volta il loro valore, confermandosi dopo il successo conquistato due anni fa nel campionato U13. È un segnale importante della qualità e della continuità del lavoro che stanno portando avanti. Adesso però non è il momento di mollare: non bisogna staccare la spina, ma restare concentrate sulle ultime gare e prepararci al meglio per lo spareggio interzona. Stasera, però, posso solo fare i complimenti alle mie ragazze: se lo meritano davvero".