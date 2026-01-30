Basket | Pallacanestro Alassio, ben dodici appuntamenti in una settimana molto positiva

Prima squadra sia maschile che femminile, tante compagini giovanili e minibasket, ecco come è andata la settimana.



DR2: Prezioso successo esterno a Pegli dove i ragazzi conducono per tutto l'incontro ma mai con margini rassicuranti.

ARENZANO 73 - ABC ALASSIO 77



C FEMMINILE: Due sconfitte ma se con Cestistica dopo 2 quarti ci spegnamo e incappiamo in una serata davvero storta con Lavagna diamo dimostrazione di poterci stare e reggere il confronto pur calando dopo l'intervallo lungo. Ora inizierà la fase a orologio prima dei play off.

PONENTE 52 - CESTISTICA 53

PONENTE 40 - LAVAGNA 59



U19 REGIONALE: Vittoria importante contro una squadra che è diretta concorrente per le posizioni di vertice. Il risultato è meritato ma è troppo il divario contro la formazione ospite arrivata ad Alassio senza una pedina importante.

ABC ALASSIO 72 - VARAZZE B 48



U17 GOLD: Ottimo referto rosa e bella prestazione da parte di tutti i ragazzi scesi sul parquet. I ponentini mantengono le posizioni di vertice di questo bel campionato.

PONENTE 85 - ARDITA 50



U17 FEMMINILE: Tre quarti in affanno e sono bastati 10 minuti (6-24 di parziale) dopo l'intervallo lungo per avere la meglio su una coriacea APS che ha messo in difficoltà le ponentine.

APS 55 - PONENTE 64



U15 REGIONALE: Successo in trasferta per la nostra squadra (nella foto) quasi interamente sotto leva in una partita sempre in bilico e risoltasi all'ultimo contro un'ottima squadra.

FINALE 67 - PONENTE 71



U14 REGIONALE: Partita non facile ma risolta grazie all'ottima intensità di tutti i ragazzi contro una squadra buona e di prospettiva.

PONENTE 74 - BVC SANREMO 47



U13 NBA: Partita difficile e dove gli alassini sopperiscono a diverse assenze con Vado che risulta parecchio organizzata.

ALASSIO 64 - VADO 52



U13 WNBA: Referto rosa a Genova con SCAT dove tutte e 12 le convocate danno il loro apporto mettendo in mostra bei miglioramenti. Dalla prossima stagione saranno New York Knicks

SCAT 13 - PONENTE 61



ESORDIENTI: Quattro tempi ben giocati dove i gialloblu hanno la meglio ma in un incontro non facile.

ALASSIO 12 - BORDIGHERA 4



MINIBASKET: Bel sabato mattina con gli amici di Pallacanestro Borghetto con tante mini partite e tanti sorrisi nel vero spirito minibasket.