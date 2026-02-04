Basket Under 15 | La Cestistica non lascia scampo al Tigullio, oggi un nuovo appuntamento al PalaPagnini

Ancora una splendida vittoria per la Cestistica Savonese U15, che tra le mura amiche del PalaPagnini supera con autorità il Tigullio Sport Team con il punteggio di 67-38, confermando il momento estremamente positivo del gruppo biancoverde.

La partita è stata interpretata nel modo giusto dalle ragazze di coach Napoli, sempre in controllo del ritmo e del punteggio fin dalle prime battute. Dopo un avvio equilibrato (12-9 al primo quarto), la Savonese ha alzato progressivamente l’intensità, scavando il solco già prima dell’intervallo lungo (32-15) e amministrando poi il vantaggio fino alla sirena finale. Spazio e minuti importanti per tutte le atlete a disposizione, segnale di una squadra solida e in crescita.

L’unica nota da rivedere riguarda una fase difensiva a tratti troppo permissiva sulle tiratrici avversarie, brave a sfruttare alcune disattenzioni colpendo più volte dalla lunga distanza. Un aspetto su cui lavorare, ma che non ha mai rimesso in discussione l’inerzia dell’incontro.

Sugli scudi, ancora una volta, la capitana Serena Ranno, autentica trascinatrice e top scorer della gara con ben 31 punti, leader tecnica ed emotiva della squadra. Ottima anche la prestazione di Alice Lineo, solitamente punto di riferimento difensivo, ma oggi decisiva anche in attacco con 14 punti a referto. Prezioso il contributo del resto del roster, capace di dare energia e continuità in entrambe le metà campo.

Nessun tempo però per rilassarsi: il calendario non concede tregua e la Cestistica Savonese tornerà già in campo oggi, ancora al PalaPagnini, contro la formazione dell’Ardita Nervi. Testa bassa, cuore caldo e fame di vittoria: le biancoverdi vogliono continuare a correre.



CESTISTICA SAVONESE – TIGULLIO SPORT TEAM 67-38

(12-9; 32-15; 50-32)

Tabellino:

Ranno 31, Lineo 14, Rosti 8, Dagna 4, Ganora 4, Mustacchio 4, Ammatuna 2, Gavazza.

Allenatori: Napoli – Ranno.