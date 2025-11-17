Veterani dello Sport: il 19 novembre ad Alassio la cerimonia “Atleta dell’Anno” alla Biblioteca Civica

La Sezione UNVS di Alassio “Pino Zucchinetti”, con il Patrocinio del Comune di Alassio – Assessorato allo Sport ed in collaborazione del CONI Savona, celebra uno degli appuntamenti più significativi del proprio calendario: La cerimonia “Atleta dell’Anno”, in programma mercoledì 19 novembre alle ore 17.45 presso l’Auditorium R. Baldassarre della Biblioteca civica di Alassio, in piazza Airaldi e Durante.

Nel corso della serata la Presidente della Sezione, Cristina Bosio, illustrerà la missione dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, associazione benemerita riconosciuta dal CONI dal 1954, impegnata nella diffusione della cultura sportiva, della formazione dei giovani e del sostegno ai valori educativi e sociali legati alla pratica sportiva.

Verrà inoltre presentato il significato di “Lampada Tradens”, simbolo del passaggio ideale dei valori sportivi tra generazioni, e la storia della Medaglia della Presidenza UNVS, riconoscimento di grande prestigio assegnato dalle sezioni di tutta Italia.

Numerosi rappresentanti delle istituzioni, del Comune di Alassio, del CONI regionale e provinciale, delle federazioni sportive e del mondo dello sport ligure, porteranno il loro saluto che accompagnerà la Sezione nel celebrare il lavoro svolto durante l’anno. I riconoscimenti 2025: Per garantire il massimo riserbo, le categorie premiate e i destinatari dei riconoscimenti verranno annunciati direttamente durante la cerimonia.

La scaletta prevede inoltre alcuni interventi dedicati al volontariato, alla sicurezza e alla cultura del soccorso, testimonianze preziose che arricchiscono il significato dell’evento.

Il momento conclusivo sarà la proclamazione dell’Atleta dell’Anno UNVS Alassio 2025, assegnato, come da tradizione nazionale, a una figura che si è distinta non solo per i risultati sportivi, ma anche per la dedizione, la determinazione e i valori umani espressi nel percorso agonistico.

La cerimonia rappresenta un’occasione per riunire il mondo sportivo cittadino e rendere omaggio a chi contribuisce ogni giorno alla crescita dello sport e della sua cultura.



