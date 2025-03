Calcio, prima convocazione in prima squadra con la Sampdoria per il cairese Lorenzo Ceppi

In occasione della recente trasferta della Sampdoria a Bari, è arrivata la prima convocazione in prima squadra per Lorenzo Ceppi, portiere classe 2006. Il giovane estremo difensore, originario di Cairo Montenotte, ha indossato la maglia numero 29 e ha preso il posto del collega Ghidotti, rimasto a riposo per un problema fisico.

Ceppi, che quest'anno è solo l’ultimo di una lunga serie di portieri blucerchiati che hanno ricevuto almeno una chiamata con la prima squadra, ha mosso i primi passi nel calcio con la maglia della Cairese e prima di approdare in blucerchiato ha maturato anche un’esperienza nel settore giovanile del Genoa.

Figlio di Ivano, volto noto del calcio locale prima come calciatore e poi come allenatore, non è l’unico in famiglia a brillare sui campi da gioco: il fratello minore Paolo, classe 2008, è infatti considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio della Juventus.