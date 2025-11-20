Giudice Sportivo, Prima Categoria. Poco da segnalare per le squadre ponentine

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 15/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 BOLANESE
Per la condotta dei propri sostenitori i quali ai minuti 35',37',39' e 44 st intonavano cori offensivi nei confronti del DDG utilizzando espressioni ingiuriose ed offensive del suo aspetto fisico.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE) MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
COLOMBO ANDREA (BOLANESE) AMALFITANO MATTIA (FORZA E CORAGGIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARTA FILIPPO (BOLANESE) HEREDIA ANGEL LUCIANO (FORZA E CORAGGIO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BENEDETTI MAURIZIO (BORGORATTI)
AMMONIZIONE (III INFR)
BAUDONE MASSIMO (RICCO LE RONDINI)
AMMONIZIONE (II INFR)
BORDO STEFANO (BOLZANETESE VIRTUS) AVELLANO ANDREA (PSM RAPALLO)
CILIONE DAMIANO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD) GALLUZZO MAURIZIO (VALSECCA SPORT & FUN)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO) ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
GALLINO MASSIMILIANO (VALSECCA SPORT & FUN)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CIUFFI JACOPO (BORGO RAPALLO 98) RAIMONDO MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA) PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)
CASELLI MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA) FRAIETTA GIACOMO (VOLTRI 87)
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (III INFR)
BOBBIO LORENZO (ATLETICO CASARZA LIGURE) VENTURINI ANDREA GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)
CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS) LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)
MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS) MURTAS SIMONE (BORGO INCROCIATI)
MORACHIOLI LORENZO (CADIMARE CALCIO) PIAZZA CHRISTOPHER (CADIMARE CALCIO)
PAONESSA SIMONE (GOLIARDICA GENOVESE 1967) SOTO PESCE GINO JUAN (MULTEDO 1930)
RAMPINI OMAR (OLD BOYS RENSEN) VIVARELLI LUCA (OLD BOYS RENSEN)
BUSI MORRIS (PANCHINA) LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)
GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO) BOSETTI LORENZO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
POLCINO MICHAEL (SPORTING CLUB AURORA 1975) CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE) BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS)
FORLANI MANUEL (BORGO INCROCIATI) BELTRAME TOMMASO (BORGORATTI)
MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI) POLANI MANUEL (BRU.BORG.LUX)
NACLERIO MATTEO (CADIMARE CALCIO) GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)
MAZZINO GIACOMO (COGORNESE) MELLO BONFIM GABRIEL (DINAMO SANTIAGO)
MANTINEO TOMMASO (G.S. GRANAROLO) DURAND GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967) COSTA ANDREA (PANCHINA)
MARTINO DANIELE (PANCHINA) DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO) AMBROSI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
CANESSA TOMMASO (SAN LORENZO DELLA COSTA) CAROSIO GIUSEPPE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
PARODI LORENZO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD) BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CALORI FEDERICO (SPORTING CLUB AURORA 1975) FALCONE TOMMASO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
PICASSO SANDRO RICARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975) CIPRIANI MIRKO (VALSECCA SPORT & FUN)
OTTOLINI FEDERICO (VALSECCA SPORT & FUN) ZARRO ANTONIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
BERTELLI EDOARDO (ATLETICO QUARTO) BORDO SAMUEL (AUDACE CAMPOMORONE)
RIVA DARIO (AUDACE CAMPOMORONE) PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)
PRESTANIZZI SIMONE (BORGO INCROCIATI) BALDASSARRE MARCO (BORGORATTI)
GUEYE PAPE ALIOUNE (CADIMARE CALCIO) LANDI THOMAS (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
MASSARO DANIELE (CASARZA LIGURE) BRAGLIA DAVIDE (CEPARANA CALCIO)
ROMANENGO PIETRO (COGORNESE) RECI KRISTJAN (DINAMO SANTIAGO)
GALLUCCIO ALESSIO (G.S. GRANAROLO) LEANDRI SIMONE (G.S. GRANAROLO)
PARODI ANDREA (G.S. GRANAROLO) GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)
FAZZINI MICHELE (PANCHINA) ANIMATO GABRIELE (PSM RAPALLO)
PIER LUIGI EDOARDO (PSM RAPALLO) BARBIERI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
LANZAROTTI ANDREA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD) PAGANINI LORENZO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.) CAFFERATA SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CANEVELLO RUBEN (SPORTING CLUB AURORA 1975) REVELLO DAVIDE (VOLTRI 87)
GARE DEL 16/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FRANCHIN DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE) QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ALVARADO RIVERA GEORDIE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO) QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMALFITANO MATTIA (FORZA E CORAGGIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO) CANTONI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)
FIORINI GIACOMO (MAROLACQUASANTA) PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)
PRIMON MARTINO (POLIS. PIEVE LIGURE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BONDI EMANUELE (FORZA E CORAGGIO) CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)