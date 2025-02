Calcio. Gianmarco Insolito torna a far pendere la bilancia dalla parte del Pietra Ligure: "Una bellissima sensazione, mi mancava"

Torna a vincere il Pietra in trasferta e lo fa con Gianmarco Insolito marcatore di giornata.

Un gol, quello in casa dell'Angelo Baiardo, dal peso specifico importante sotto mille aspetti come conferma il talento biancoceleste, in ripresa dopo le difficoltà fisiche degli scorsi mesi.



Gianmarco Insolito torna ad essere determinante in una vittoria del Pietra Ligure.

"Potermi sentire importante e utile durante la partita era una sensazione che mi mancava, non lo nascondo. Nelle ultime partite sono subentrato per pochi minuti, giusto per iniziare a riprendere confidenza con il campo. Oggi invece ho avuto modo di poter incidere e anche la condizione atletica sta salendo di tono".

A livello percentuale come ti senti rispetto ai tuoi standard?

"Diciamo al 60%, servirà un po' di pazienza ma conto di arrivare quanto prima all'80-90% per riuscire a dare una mano alla squadra e ai miei compagni in quello che sarà il momento decisivo della stagione".

Avete attraversato un momento difficile a inizio 2025, che sensazioni si respirano adesso nello spoglatoio?

"Le due sconfitte di inizio anno contro la Genova Calcio e il Rivasamba sono state due belle batoste. Da quel momento abbiamo parlato poco, iniziando tutti a dare quel qualcosa in più. Fortunatamente i risultati si stanno vedendo e anche la partita di oggi ne è stata la dimostrazione. E' stata una sfida combattuta contro il Baiardo, in condizioni climatiche non semplici, ma siamo rimasti uniti e compatti, fino a trovare la rete decisiva".