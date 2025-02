Calcio, Eccellenza. Tripla trasferta per le savonesi, il Genovesato aspetta Celle Varazze, Pietra e Loano

Prosegue la radicale alternanza tra sfide in casa e in trasferta per le formazioni della nostra provincia.

Per Celle Varazze e Pietra Ligure l’obiettivo resta il medesimo: continuare a macinare punti in attesa di un possibile passo falso del Rivasamba (ancor di più per le civette, dato che domenica prossima è in calendario lo scontro diretto all’Olmo Ferro). Per i team di Pisano e Cocco è alle porte una doppia trasferta a Genova, contro il Serra Riccò e l’Angelo Baiardo.

Il genovesato chiama anche la San Francesco, in particolare modo il Golfo Paradiso. Una gara a cui i rossoblu dovranno fare attenzione, complice una graduatoria mai così corta. Un’eventuale successo spingerebbe i loanesi nei lidi più prestigiosi della classifica, ma la zona playout dista solo un punto dopo la sconfitta interna rimediata dal Campomorone.