Calciomercato, Celle Varazze. Barletta blinda Akkari e Padovan: "Giocatori straordinari, in entrata un portiere e Bertini"

Sembrava poter essere una campagna invernale di mercato particolarmente frizzante per il Celle Varazze, invece la società biancoblu punterà sulla continuità, dando seguito al progetto tecnico imbastito nel corso dell'estate.

A confermarlo è il direttore sportivo delle civette, Umberto Barletta:

"Abbiamo deciso di confermare la rosa così com'è, probabilmente usciranno solo un paio di giocatori che non trovano spazio e non saranno sostituiti. Il nostro acquisto di gennaio sarà Bertini, laterale destro classe 2008, che recupera da un precedente infortunio ed è arrivato qualche settimana fa dal Nuova Sondrio.

Entrerà un portiere leva 2007, dopo la partenza di Di Sarno andato al Melfi". Il nome più caldo sembra quello di Marcone, estremo difensore del Borgaro classe 2007.

Sul mercato in uscita Barletta ha smentito la partenza di Akkari e Padovan, per i quali, secondo indiscrezioni, si sarebbe mosso il Savona:

"Akkari e Padovan sono giocatori incredibili e non hanno mai manifestato l' ntenzione di voler andare via".