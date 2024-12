Calcio. Serie D, il Vado batte l'Oltrepò e guadagna punti su Varese e Bra, al "Chittolina" la decidono ancora Alfiero e Vita

VADO - OLTREPO 3-1 (9' Alfiero, 22' Vita, 27' Vita - 57' De Rinaldis)

FINISCE QUI! IL VADO INFILA LA QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA E GUADAGNA PUNTI SU VARESE E BRA, CHE CHIUDONO SULL'1-1 LA SUPER SFIDA DI GIORNATA

94' traversa piena di Cavallotti, prestazione devastante dell'attaccante pavese

90' qui a Vado entra Michelucci al posto di Vita

88' il pareggio del Varese con Lari! Un parziale che sorride al Vado!

84' è letteralmente incontenibile Cavallotti a sinistra, ennesimo cross basso in area dove Cottarelli riesce a spazzare

82' serpentina di Vita che viene poi stoppato da Fossati in uscita, si prepara nel frattempo Ndianefo

80' intanto a Masnago c'è il vantaggio di un Bra che continua a viaggiare a ritmi forsennati, Aloia segna la rete dell'1-0 sul Varese

77' Lora al posto di Pisanu, Cottafava vuole più ordine in mediana per gestire un finale che si preannuncia tutt'altro che semplice

75' Bussaglia da lontanissimo, destro masticato che termina a lato

73' Gagliardi rimedia il giallo per un'entrata in ritardo su De Rinaldis

71' Oltrepò sempre minaccioso in fase di possesso, qualità e dinamismo stanno creando non troppi grattacapi a un Vado calato con il passare dei minuti

68' tocca anche a Prisco, esce Corsa. Terzino destro per terzino destro

66' Cottafava inserisce Gagliardi al posto di Capra

64' Spatari a un passo dal 3-2, altra infilata presa da parte dei liguri, che devono reagire a questo momento di totale sbandamento

62' Hrom per Carrer, primo cambio della gara

61' Corsa sta soffrendo parecchio le accelerazione di Cavallotti, rossoblu in affanno in questa fase

59' è un Vado troppo passivo in questo secondo tempo, altro ritmo da parte della squadra di Parolini

57' DE RINALDIS ACCORCIA LE DISTANZE! Azione insistita dei lombardi che trovano la rete con il proprio capitano, bravo a piazzare la zampata al limite dell'area piccola e a spedire il pallone all'angolino

54' Cottafava non sta gradendo l'approccio dei suoi in questa ripresa, non deve abbassarsi troppo il Vado così come già capitato in altre gare casalinghe a risultato sulla carta acquisito

52' Bartoli tutto solo sul secondo palo colpisce male al volo, spinge l'Oltrepò nel tentativo di riaprire la gara

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Vado in vantaggio 3-0 sull'Oltrepò. Alfiero e la doppietta di Vita decidono fin qui il match. A Varese intanto da segnalare il rosso diretto a Gubellini, il Bra giocherà tutta la ripresa con l'uomo in più

45' Cabella da distanza quasi impossibile, pallone alle stelle

44' altra sgroppata di Cavallotti che si libera di Corsa in velocità, Cottarelli sul primo palo fa buona guardia anticipando Ferrer

40' intanto è sempre 0-0 la super sfida tra Varese-Bra, poche emozioni fin qui a Masnago

36' si è un po' abbassato il Vado, l'Oltrepò nonostante il risultato continua a giocare a briglie sciolte, Cottafava invita i suoi a non abbassare ritmo e baricentro

31' fermato Vita in offside sull'ennesimo invito di Capra, ma resta più di un dubbio sulla chiamata del secondo assistente

29' lancio lungo di Abonckelet che mette Vita a tu per tu con Fossati, bravo l'estremo difensore dell'Oltrepò a restare in piedi fino all'ultimo e a negare il 4-0 ai padroni di casa

27' ANCORA VITA! CALA IL TRIS IL VADO! Punizione con il contagiri di Capra, Vita incorna sul primo palo superando nuovamente il portiere pavese

25' Spatari da fuori chiama in causa Bellocci, parata facile in due tempi per il portiere classe '06

22' VITA! RITROVA IL GOL ANCHE L'EX SAVONA! 2-0 per il Vado! Capra versione assist man per il numero undici, sinistro in diagonale di rara potenza che trafigge Fossati, partita già indirizzata al "Chittolina"



20' spinge convinto il Vado, Monteverde con il sinistro trova deviazione e tiro dalla bandierina

17' break dell'Oltrepò con il traversone basso di Cavallotti per Ferrer, sinistro di prima che si perde a lato

16' Bussaglia si divora il 2-0: Monteverde bravo a sinistra a liberarsi del diretto avversario, cross morbido per la testa del centrocampista rossoblu che non riesce a schiacciare verso lo specchio

12' tanta corsa da parte dell'Oltrepò, ma la squadra di Cottafava non vuole lasciarsi sorprendere dalla vivacità dei pavesi, che pagano a livello di centimetri ed esperienza rispetto al Vado

9' ALFIERO! VADO IN VANTAGGIO! Combinazione tutta di prima tra i tre attaccanti rossoblu, il pallone arriva al bomber ex Fossano che da due passi scarica il pallone sotto la traversa

6' Vita imbuca per Capra che va giù in area dopo un leggero contatto con Costante, Lupinski fa cenno di proseguire

4' lombardi con in distinta tutti giocatori nati dopo il 2001, Parolini opta per il 4-3-3 con l'ex Carrer punta centrale supportata da Spatari e Cavallotti. Nessuna sorpresa per il Vado, rientra Bussaglia a centrocampo con il solo Corsa preferito a Prisco nel ruolo di terzino destro

1' si parte! Completo bianco per il Vado, Oltrepò in tenuta rossa

PRIMO TEMPO

Formazioni :

VADO: Bellocci; Corsa, Cottarelli, Montesano, Monteverde; Abonckelet, Pisanu, Bussaglia; Capra; Vita, Alfiero. A disposizione : Sattanino, Lora, Gagliardi, Mameli, Michelucci, Ndianefo, Casazza, Venneri, Prisco. Allenatore : Cottafava

OLTREPO: Fossati; Soldi, Costante, Bartoli, Andrini; Cabella, Cretti, De Rinaldis; Spatari, Carrer, Cavallotti. A disposizione : Menegaldo, Boffini, Bradarskiy, Speroni, Gandolfi, Villoni, Moraschi, Hrom, Semenza. Allenatore : Parolini

Arbitro : Lupinski di Albano Laziale Assistenti : Bosco di Roma 2 - Pernarella di Ciampino