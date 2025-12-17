Kombat Team Alassio: Giulia Pivieri sul tetto della Liguria, è campionessa Young Kadets

Domenica scorsa, al Palazzetto di Genova Manasseno, Giulia Pivieri ha conquistato il titolo regionale FederKombat nella categoria Young Cadets Low Kick 45 kg, laureandosi campionessa FK al termine di un incontro di alto livello tecnico.

Secondo gli addetti ai lavori, l’atleta ha dimostrato sul ring grande carattere, determinazione e una notevole maturità agonistica, elementi che hanno fatto la differenza nel corso del match. La vittoria è il risultato di un percorso costruito nel tempo, basato su lavoro tecnico, sacrificio, costanza, impegno e rispetto, valori fondamentali della disciplina.

Attualmente Giulia Pivieri è seguita dal Kombat Team Alassio, guidato da Alessandro De Blasi, e dall’istruttore Samuele Iorio, una realtà riconosciuta per la qualità del lavoro svolto e per la capacità di formare atleti competitivi mantenendo saldi i principi sportivi ed educativi.

Un risultato che affonda però le radici anche nel passato: Giulia è stata allenata fin da piccola da Vittorio Zamana e dal padre Nicola Pivieri, ex atleta di kickboxing, figure che hanno avuto un ruolo determinante nella sua formazione sportiva e personale. In famiglia, la passione per la kickboxing prosegue anche con la sorellina Giorgia, che da tempo ha intrapreso lo stesso percorso.

Alla soddisfazione degli esperti di settore si sono aggiunti i complimenti del Presidente Regionale Libertas Liguria e Delegato CONI Savona, cav. Roberto Pizzorno, e del Direttore Generale Libertas Liguria, dott. Andrea Rapa, che hanno voluto sottolineare come questo successo sia il frutto dell’impegno quotidiano e della serietà dimostrata dall’atleta.

Con la conquista del titolo regionale, Giulia Pivieri pone basi importanti per un futuro sportivo che si preannuncia ricco di prospettive.