Calcio, Promozione. Brovida trascina la Carcarese! I biancorossi espugnano Ceriale in rimonta e si riprendono la vetta

CERIALE - CARCARESE 1-2 (Mariani 73' rig., Brovida 77' rig., Brovida 89')

50' FINISCE QUA

49' fioccano i cartellini dopo una discussione con tanto di uomo a terra biancorosso

48' tiro di Kacellari dal limite, sembrava esserci la deviazione, indica la rimessa dal fondo Corellino

47' Croce - Bertoni nella Carcarese

45' 5 di recupero

44' VANTAGGIO CARCARESE! BROVIDA PESCA IL DIAGONALE VINCENTE SULLA SINISTRA DELL'AREA DOPO UNA RIMESSA LATERALE DALLA DESTRA E GESTITA DALL'ESTERNO

43' intervento su Brovida non ravvisato, cambi intanto. Nella Carcarese Mombelloni - De Matteis, nel Ceriale G. Prudente - Mariani

41' non sta convincendo la direzione di Corellino, particolarmente insoddisfatta la panchina biancoblu

40' pericoloso ora il Ceriale, segnalato qualcosa di non chiaro sul gol di G. Beluffi

39' praticamente una chance a minuto, altro stacco alto, stavolta di Poggi

37' altra occasione Carcarese, tiro dal limite parata di Vinci che poi riesce ad opporsi anche sul tap in di De Matteis, grande intervento del portiere

36' occasionissima sulla testa di De Matteis, l'esterno manda alto ma palla alta non di molto

32' TRASFORMA ANCHE BROVIDA, 1-1 AL MERLO

30' TOCCO DI MANO IN AREA, RIGORE ANCHE PER LA CARCARESE

28' REALIZZA MARIANI! CERIALE IN VANTAGGIO. Ammonito Secco

27' RIGORE CERIALE! Cavalcata di Mariani sulla destra che supera Brovida, una volta in area il contatto, nessuna esitazione per l'arbitro

24' subito ammonito Luca Beluffi per un contrasto aereo con Diamanti, cartellino contestato dai biancoblu

23' L. Beluffi per Vignola nel Ceriale

20' botta che ha lasciato il segno a Melegazzi, si accascia il neoentrato (problema alla spalla pare). Entra Molina al suo posto

20' ammonito Vignola

18' momenti di tensione per un possibile infortunio di Melegazzi, il gioco è poi ripreso con il neoentrato a terra ma fuori dal campo. L'esterno è poi rientrato in campo

16' ecco Melegazzi, esce Vierci

15' pressione fallosa di Poggi su Vinci, niente cartellino per l'attaccante

14' cambi Carcarese. Diamanti - Kosiqi e Brignone - Moretti. Dall'altra parte è pronto Melegazzi, ingresso a minuti

13' palla piena di Vignola ma intervento giudicato pericoloso nonostante Bonifacino sia rimasto in piedi: punizione biancorossa

12' la Carcarese riparte ma una volta in area non riesce incredibilmente a tirare, palla in corner

9' TORSIONE SUPER DI SPOZIO MA ALTRETTANTO SUPER E' VINCI CHE CI ARRIVA (praticamente un corner battuto corto con poi il cross di Bonifacino)

7' incredibile l'occasione di Bertoni che non è riuscito davanti a Vinci a calciare pulito, viene poi ammonito Kacellari per proteste

3' primi giri di lancetta della ripresa ma è percebile il cambio di atteggiamento del Ceriale, rientrato bene dagli spogliatoi

2' subito una situazione in area biancorossa dopo pochi secondi, ribattono i difensori ospiti su Vierci e Beluffi

16:03 ripartiti

SECONDO TEMPO

45' termina la prima frazione sulla punizione della Carcarese bloccata da Vinci

44' Genduso irruento su Bertoni, punizione non da brutta posizione

41' ci prova Kacellari su punizione, palla sulla barriera

40' conclusione debole e senza pretese di Moretti, palla sul fondo

37' il primo ammonito è Beluffi, pareva un intervento non da cartellino, sia per la posizione che per l'intensità

31' SE LO MANGIA VIERCI! L'attaccante parte per vie centrali e arriva davanti a Grenna, il portiere si oppone al pallonetto: palla in angolo

30' su un corner della Carcarese, fischiato fallo in attacco, spinta su Vinci

25' davvero tanti lanci lunghi che si stanno vedendo, continuamente cercati cosi Poggi e Kosiqi, dall'altra parte, è Vinci che lancia verso gli attaccanti, soluzione però poco gradita ed efficace

24' ancora un errore dal basso, stavolta è del Ceriale, la Carcarese recupera palla e va al tiro con Moretti, para in due tempi Vinci

19' solito modulo per il Ceriale, Secco dietro a Vierci, a destra Mariani e a sinistra Beluffi. Pare un 3-5-2 quello della Carcarese

17' ancora un rinvio di Grenna non perfetto, il Ceriale riesce ad arrivare al tiro con Beluffi che ci prova da fuori, palla che non scende

15' buoni ritmi in questo primo quarto d'ora. Molto pericolosa la Carcarese, avvio non super del Ceriale che ha perso anche un paio di palloni importanti

12' stavolta gol annullato ai biancorossi, fischiato un offside di Nonnis, autore del cross, per la zuccata di Poggi

10' PALO DI BERTONI! Botta da fuori che si infrange sul montante alla sinistra di Vinci

9' brivido Carcarese, spizzata non riuscita di Beluffi sul cross da angolo

7' perde palla il Ceriale poco dopo la metacampo, la Carcarese arriva velocemente in area, fischiato poi un fallo in attacco dopo il cross in area

6' pericolo scampato per la Carcarese, rinvio di Grenna dritto addosso a Vierci, non fortunato il rimpallo. Risponde la Carcarese con il diagonale di Brovida, bella trama dei biancorossi con l'inserimento sulla sinistra dell'attaccante

15:03 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

CERIALE: Vinci, E. Prudente, Giudice, Kacellari, E. Andrettto, Genduso, Secco, Vignola, Vierci, Mariani, G. Beluffi

A disposizione: Mondino, Cenisio, G. Prudente, L. Andreetto, L. Beluffi, Gualberti, Melegazzi, Molina, Bonifazio

Allenatore: Mambrin

CARCARESE: Grenna, Bonifacino, De Matteis, Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, F. Moretti, Kosiqi

A disposizione: Giribaldi, Casassa, Croce, Diamanti, Pirotto, Gjataj, Marchi, Mombelloni, Brignone

Allenatore: Battistel

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistenti: Lorenzo Toro (Chiavari) - Mauro Vigne (Chiavari)