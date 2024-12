Calcio, Imperia. Niente derby da ex per mister Buttu: "Un peccato si sia arrivati a queste condizioni, così ci perdono tutti"

Salvezza diretta: è questo il responso del girone d'andata per l'Imperia che, tra tante difficoltà, si gode il giro di boa, occupando un posto al sole.

La sfida di ieri, non disputata a causa della rinuncia dell'Albenga, ha portato in dote tre punti a tavolino, con dispiacere del mister Pietro Buttu: "Quando ci sono queste situazioni, ci perdono tutti. Non conosco i fatti di Albenga, ma è davvero un peccato che si sia arrivati a queste condizioni".

Il tecnico nerazzurro traccia un bilancio non solo della prima parte di campionato, ma dell'intero anno solare 2024: "È stato un anno strepitoso. Siamo tornati in Serie D proprio nell'annata del centenario, vincendo la fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza e uscendo da quella nazionale da imbattuti. E poi questo girone affrontato con mille difficoltà, chiuso in una posizione che ci permetterebbe di tagliare il nostro traguardo, che rimane quello della salvezza senza passare dai playout".

"E chiudere davanti alla Sanremese è motivo di orgoglio, soprattutto per la rivalità storica, ma era impensabile fino a poco tempo fa, considerando che loro ogni anno costruiscono una squadra per puntare al successo della categoria. Sappiamo che è un risultato parziale, ma intanto ce lo godiamo, perché è frutto del lavoro di un gruppo che è sempre rimasto coeso, e anche grazie al supporto di questi meravigliosi tifosi oggi saremmo salvi senza nemmeno dover passare dai playout. Mantenere la categoria è il nostro obiettivo, con o senza gli spareggi. Se lo faremo senza playout, allora avremo davvero fatto un'impresa", conclude Buttu.