IL PAGELLONE. L'onda lunga del Millesimo non si ferma, il tempo del "nascondino" è finito

VOTO 8

Quello del Millesimo sembra un replay della passata stagione. Il ruolo della neopromossa atipica calza a pennello per l'undici di Macchia, grazie anche agli importanti investimenti messi a terra durante l'estate.

Dalle parti del Viglino si gioca un po' al ruolo dello "gnorri", di chi sta passando dalle parti della vetta quasi per caso, con un budget limitato rispetto alle avversarie.

Un gioco delle parti anche comprensibile da parte della società giallorossa, ma gli addetti ai lavori sono pienamenti consapevoli della solidità garantita dal presidente Levratto, senza dimenticare l'opera di strutturazione del club portata avanti negli ultimi anni (settore giovanile compreso).

Nota di merito anche alle operazioni messe a segno durante l'estate: il valore di elementi come Totaro e Lazzaretti erano ben conosciuti nel comprensorio savonese, ma l'ingaggio di Samuele Piccardo ha rappresentato una vera chicca per età, reti realizzate e per la grande intelligenza calcistica messa in campo ogni domenica.