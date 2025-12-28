 / Calcio

Calcio | 28 dicembre 2025, 17:14

Calcio. Sanremese, si attende l'annuncio del nuovo allenatore. Banchini resta il nome più gettonato

Intanto la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista dell'inizio del girone di ritorno

Calcio. Sanremese, si attende l'annuncio del nuovo allenatore. Banchini resta il nome più gettonato

Bisognerà aspettare almeno la giornata di domani, lunedì 29 dicembre, per sapere chi sarà il nuovo allenatore della Sanremese, a prendere il posto dell'esonerato Fabio Fossati.

Il primo e finora unico nome che è circolato è quello di Marco Banchini, classe 1980, nell'ultima stagione subentrato a Paolo Cannavaro sulla panchina della Pro Vercelli in Serie C, ma con un passato sulle panchine di Alessandria, Vis Pesaro, Montevarchi e Como, ai tempi dei lariani in Serie D.

In questo momento immaginare un altro profilo sarebbe un vero e proprio colpo di scena. Tra l'altro, a livello tattico potrebbe essere una scelta all'insegna della continuità, dato che anche Banchini come Fossati predilige come modulo di gioco il 3-5-2.

La squadra intanto ha ripreso gli allenamenti in vista del primo match di girone di ritorno in programma domenica 4 gennaio, quando al "Comunale" arriverà il Vado capolista e campione d'inverno del Girone A.

Federico Bruzzese

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium