Alassio, il Burraco diventa solidarietà: due tornei per aiutare il Policlinico di Guanabo

Ad Alassio il Burraco fa rima con solidarietà. Nelle sale dell’Hotel Toscana, in Corso Dante Alighieri 83, tornano anche quest’anno i tornei di fine anno e dell’Epifania, appuntamenti ormai tradizionali e molto attesi dagli appassionati del celebre gioco di carte.

Le date sono già fissate: martedì 30 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, con inizio alle 15. Prima, alle 14.30, iscrizioni e sistemazione ai tavoli, seguite dal saluto dei promotori. La formula resta quella collaudata: tre turni da quattro mani ciascuno e, intorno alle 17.30, la conclusione delle partite e la premiazione dei vincitori. La quota di partecipazione è di 5 euro.

Ma il valore dell’iniziativa va oltre il semplice intrattenimento. L’intero ricavato sarà destinato al “Progetto solidarietà Cuba”, per sostenere aiuti medico-sanitari al Policlinico di Guanabo, a Santa Maria – Avana: un segno concreto di vicinanza che trasforma un pomeriggio di gioco in un gesto di responsabilità collettiva.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare prenotando alla reception dell’albergo o contattando direttamente i referenti Sergio (3357421775) e Maria (3391378139). Lo slogan sintetizza perfettamente lo spirito dell’evento: sportività, rispetto, divertimento, solidarietà. Una formula semplice che racconta bene l’anima di queste giornate: stare insieme, condividere una passione, fare del bene.