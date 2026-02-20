Football Americano | Prima tappa in campionato per i Pirates, a Luceto arrivano i Reapers Torino

Dopo tante parole spese in questa lunga off season, si passa finalmente ai fatti e domenica pomeriggio alle 14.30 ci sarà il tanto atteso “season kick off” per i Pirates 1984.

Incastonato nel verde delle prime colline di Albisola Superiore, il Pirates Field, appena ridisegnato nel suo turf, farà da palcoscenico tra i liguri e i rivali piemontesi dei Reapers Torino, i quali scenderanno fino alle coste liguri forti di innesti importanti dell’ultimo minuto e da una passata stagione molto positiva.

Nelle parole del presidente pirata Michele Giacchello, durante la presentazione di inizio mese, c’è tutto l’orgoglio di presentare nuovamente i pirati ad un campionato italiano di football americano: “siamo ancora qua!”

Adesso la palla passa, come giusto che sia, ai giocatori liguri e torinesi.

Per i padroni di casa dovrebbe essere finalmente un esordio asciutto, dopo i due passati kick off entrambi disputati sotto un violento nubifragio. Cielo coperto e 14 gradi sono le previsioni meteo che attendono coach Giuso Delalba, il nuovo OC Anderson e tutti i Pirates 1984, ancora una volta pronti ad affrontare un campionato IFL2 pieno di insidie.

La gara, come sempre, sarà live su FIDAF TV con collegamento dalle 14.20, con il consueto commento più “italiano” possibile per cercare, come predilige la società albisolese, di avvicinare sempre più tifosi e appassionati al football americano nostrano.

Una bella novità per tutti i tifosi Pirates e non solo: infatti le gare interne dei pirati da quest’anno sarà possibile riviverle il lunedì seguente alle ore 21.00 su Rete7 (PIEMONTE canale 13, LOMBARDIA canale 116, LIGURIA canale 83, VALLE D’AOSTA canale 13, su SKY Canale 825 e TIVUSAT Can 420), grazie alla collaborazione con il nuovo sponsor pirata TECNICAER.

Gli Dei del football alzino i venti dunque, perché le vele dei Pirates sono in procinto di solcare ancora una volta i campi di football americano d’Italia.