Finale Ligure | I giovani arrampicatori celebrano i Valori Olimpici

In vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prende forma a Finale Ligure – capitale degli sport outdoor – un’iniziativa dedicata alla promozione delle life skills e dei Valori Olimpici. Un’iniziativa nell'ambito dell'Education Programme Gen26 di Milano Cortina 2026.





Un gruppo di giovani arrampicatori sportivi di età compresa tra i 16 e i 18 anni ha partecipato a un percorso educativo innovativo intitolato “Valori in Movimento”. L’iniziativa si è svolta presso la palestra di arrampicata di ASD Supergiù, con il supporto di Z2 e JS Studios.





Il percorso si è articolato in incontri settimanali della durata di due mesi, condotti da Z2 presso la palestra di ASD Supergiù. Z2 è una start-up impegnata nello sport per lo sviluppo sociale, con l’obiettivo di sostenere il benessere fisico e psicosociale dei giovani attraverso la promozione dello sport e dei suoi valori. Gli incontri, svolti al termine degli allenamenti, hanno affrontato temi proposti dagli stessi partecipanti. In particolare:

Definizione degli obiettivi nello sport e nella vita e strategie per raggiungerli

Sviluppo e rispetto di piani di lavoro (per gli impegni scolastici e sportivi)

Gestione dell’autocritica e del perfezionismo

Regolazione emotiva e gestione dell’overthinking

Gestione di un’immagine corporea negativa





Attraverso la metodologia dell’apprendimento socio-emotivo, questi temi sono stati affrontati offrendo ai giovani la possibilità di acquisire nuove life skills, ovvero competenze psicosociali, cognitive ed emotive, considerate essenziali per affrontare in modo efficace le sfide della vita quotidiana. Inoltre, è stato utilizzato il materiale dell’ Olympic Values Education Programme (OVEP) sviluppato dal Comitato Olimpico Internazionale.



Un contributo significativo al percorso è stato dato dal coinvolgimento dell’istruttrice giovanile di Supergiù, che ha partecipato a un corso di formazione Erasmus+. La formazione ha fornito strumenti pratici all’istruttrice per supportare i giovani nella gestione delle emozioni, nello sviluppo della resilienza e nell’adozione di strategie costruttive per affrontare lo stress.

Con il supporto di JS Studios, i partecipanti hanno raccontato la propria esperienza attraverso la realizzazione di brevi video, riflettendo su come l’arrampicata sportiva incarni i valori fondamentali dell’Olimpismo.JS Studios è un progetto di videomaking fondato da un atleta e appassionato di sport, specializzato in documentari di sport estremi come cliff diving e surf. Attraverso la narrazione visiva, JS Studios racconta lo sport e le attività outdoor per ispirare e coinvolgere le persone. Questo processo ha permesso loro di condividere il vissuto del percorso e di riflettere su come l’arrampicata sportiva incarni i valori fondamentali dell’Olimpismo. I ragazzi hanno sviluppato le sceneggiature utilizzando le proprie parole, rafforzando ulteriormente le competenze narrative e di storytelling.