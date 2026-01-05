 / Calcio

Calciomercato. Primi 90 minuti per Albertoni con il Celle Varazze, per lui un rigore parato contro il Ligorna

Primi 90 minuti ufficiali per Marco Albertoni da portiere del Celle Varazze.

L'ingaggio dell'ex numero 1 di Albissola e Perugia è passato quasi inosservato dopo le indiscrezioni di mercato di fine dicembre, ma la società biancoblu è riuscita a mettere a segno un colpo a dir poco importante dopo l'infortunio di Radu Mitu.

Un esordio che è coinciso con un rigore parato, seppur Albertoni non abbia potuto fare nulla sul tap in di Vuthaj, mentre nulla ha potuto sul colpo di testa di Dellepiane e sul secondo penalty, calciato dal numero 99 ospite.

Un primo approccio comunque positivo, con l'ordinaria amministrazione del caso svolta con sicurezza.

"Marco si allenava con noi da un mese e mezzo - ha svelato mister Pisano in attesa di sistemazione e, dopo l'infortunio a Mitu, è stato quasi naturale pensare al suo ingaggio. Colgo l'occasione per fare gli auguri a Radu per una pronta ripresa. Da inizio campionato non ho visto portieri superiori a lui nel girone. Nella sfortuna abbiamo inserito in rosa un portiere d'altissimo profilo che ha sempre fatto il professionista. Il suo inserimento nello spogliatoio è stato rapidissimo".

