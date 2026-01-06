CALCIO, IL PIETRA LIGURE VINCE AI RIGORI LA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA!

PIETRA LIGURE - FEZZANESE 9-8 d.c.r (73' - 96' Rovere - 66' Morelli, 93' Scieuzo)
8 PIETRA LIGURE - DOMINICI GOL IL PIETRA LIGURE VINCE LA COPPA!
8 FEZZANESE - PARA DUBERTI SU STRADINI
7 PIETRA LIGURE - RAVONCOLI GOL
7 FEZZANESE - VIETINA GOL
6 PIETRA LIGURE - MALAGRIDA GOL
6 FEZZANESE - FIORI GOL
5 PIETRA LIGURE - GIGLIO GOL SI VA A OLTRANZA
5 FEZZANESE - BECCARELLI ALTO
4 PIETRA LIGURE - DELICATO GOL
4 FEZZANESE - S. CORRADO GOL
3 PIETRA LIGURE - PILI ALTO
3 FEZZANESE - MORELLI GOL
2 PIETRA LIGURE - FAEDO GOL
2 FEZZANESE - SCIEUZO GOL
1 PIETRA LIGURE - ODASSO GOL
1 FEZZANESE - BRUCCINI GOL
RIGORI
15' SI VA AI CALCI DI RIGORE, 2-2 DOPO 120 MINUTI
14' Giglio giù in area, Corellino lascia correre
12' calcia male Duberti, Scieuzo non ne approfitta calciando alto, c'è però una deviazione
10' ancora cinque minuti, senza reti si andrà ai calci di rigore
7' cambio Pietra, in campo Pili per Gasco. Risponde Ponte con Nicolini per Fiori
4' bel numero di Scieuzo dai 20 metri, poca energia a sua disposizione nel calciare verso Duberti
2' Bruccini scalda il destro dal limite, deviazione provvidenziale a distanziare la sfera dallo specchio
1' si riparte!
SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE
15' termina il primo tempo supplementare
12' Rovere lascia il campo per Malagrida. Partita da vero capitano oltre alla doppietta decisiva
10' incontenibile Giglio, il numero otto guadagna un calcio di punizione, sul tiro di Faedo Mazzola ci mette i pugni
9' tiro in corsa di Scieuzo, attento Duberti
7' esce Aliboni, entrato nel corso della ripresa, Ponte lancia Samuele Corrado
6' tiro dal limite alto di Rovere, il Pietra protesta per il mancato corner
3' Dominici apparecchia per Giglio, destro ribattuto
1' si riparte, non ci sono cambi
PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE
52' FINISCE QUA, SI VA AI SUPPLEMENTARI
51' IL PAREGGIO DEL PIETRA LIGURE! MAZZOLA TOCCA MA LA PALLA ENTRA IN RETE! 2-2 ALLA SCIORBA!
50' RIGORE PER IL PIETRA! ABBATTUTO GIGLIO! SUL DISCHETTO CAPITAN ROVERE
48' FEZZANESE IN VANTAGGIO HA SEGNATO SCIEUZO, IL NUMERO SETTE E' STATO LIBERO DI BATTERE A RETE A POCHI PASSI DA DUBERTI
45' saranno sei i minuti di recupero
45' rigore per il Pietra revocato dal primo assistente per posizione di fuorigioco, Corellino inizialmente aveva indicato il dischetto
43' sostituita la bandierina alla destra di Mazzola, quella "titolare" è stata abbattuta nel corso della ripresa
42' Masi sfiora il vantaggio per i verdi sugli sviluppi di calcio d'angolo, colpo di testa a lato, ma il difensore ha saltato indisturbato
39' si rivede la Fezzanese con il colpo di testa di Stradini, blocca centralmente Duberti
37' cambio Fezzanese, in campo Aliboni per Cesarini
32' MAZZOLA RESPINGE IL TIRO INCROCIATO A MEZZ'ALTEZZA DI GIGLIO! SI RESTA SULL'1-1!
30' INCREDIBILE! RIGORE PER IL PIETRA LIGURE! MAZZOLA STENDE FAEDO, CORELLINO INDICA IL DISCHETTO
28' IL PAREGGIO DEL PIETRA!!! ROVERE! CHE GIOCATA DEL CAPITANO, DA SOLO UBRIACA LA DIFESA DELLA FEZZANESE PRIMA DI TROVARE IL PIATTONE VINCENTE SUL SECONDO PALO!
23' ecco i cambi di Moraglia. Fuori Sogno e Iorio, dentro Faedo e Delicato, Giglio passa trequartista alle spalle di Dominici
21' FEZZANESE IN VANTAGGIO. GOL DI MORELLI, DOPO LA PRIMA GRANDE RESPINTA DI DUBERTI. TAP IN VINCENTE PER IL NEO ENTRATO. BRUTTA LETTURA DIFENSIVA DEI BIANOCELESTI
19' fase poco brillante del match, a breve è possibile che parta il valzer delle sostituzioni
13' tentativo digirata di Rovere, apprezzabili nonostante la mira imprecisa
12' problemi per Scarlino, entra Morelli al suo posto
5' punizione dal vertice dell'area per la Fezzanese, Bruccini spreca
2' subito Pietra! Cross di Rovere per Dominici, colpo di testa respinto da Mazzola.
1' inizia la ripresa! Non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
45' termina il primo tempo. Risultato giusto, un'occasione netta su entrambi i fronti nei primi 45 minuti
43' DUBERTI! CHE PARATA SU BECCARELLI! Il numero 11 si ritrova in posizione irregolare a causa dell'infortunio di Gasco, il portiere del Pietra chude lo specchio in maniera strepitosa a pochi secondi dalla fine del primo tempo!
42' Ancora Nicolini, questa volta trova lo specchio, ottimo Duberti a distendersi
39' Nicolini si sgancia e tira sul primo palo, colpito l'esterno della rete
37' tiro a giro di Rovere, pallone alto di un metro, buon Pietra in questo momento. Ammonito Nicolini nella Fezzanese
32' traversa del Pietra! Colpo di testa di Giglio, sulla parabola di Odasso! Vicinissimi al vantaggio i biancocelesti!
29' Giallo anche per Scieuzo, altro fallo tattico ai danni di Giglio
26' ammonito anche Gasco, poco prima grande opportunità per Rovere, fermato sul più bello
23' due corner consecutivi per il Pietra, l'undici di Moraglia prova ad alzare i giri
20' occasionissima Pietra, bel cross di Pavese da destra, bravo Dominici in spaccata a trovare la sfera, il pallone termina a centimetri dalla porta di Mazzola
14' punizione dai 25 metri per il Pietra Ligure, Sogno non trova forza e misura
12' un po' contratto il Pietra in questo avvio, i verdi di Ponte provano ad approfittarne in ripartenza: Duberti dice no in due tempi a Cesarini
10' Odasso non libera l'area, interviene Scarlino che va al tiro di mancino, blocca Duberti con sicurezza
8' perde palla Sogno a centrocampo, fallo tattico per l'attaccante biancoceleste. Ammonito
4' 4-2-3-1 per il Pietra Ligure di Moraglia con Sogno a supporto di Dominici e Giglio scheierato in mediana. 3-5-2 per i verdi di Ponte
1' si parte!
PRIMO TEMPO
PIETRA LIGURE: Duberti, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Leo, Giglio, Dominici, Sogno, Pavese, Iorio.
A disposizione: Balducci, Pili, Massa, Aicardi, Faedo, Siriu, Prudente. Delicato, Malagrida
Allenatore: Moraglia
FEZZANESE: Mazzola, Nicolini, Stradini, Vietina, Masi, Corrado, Scieuzo, Bruccini, Scarlino, Cesarini, Beccarelli
A disposizione: Scopis, Aliboni, Baracchini, Manfrone, Corrado S., Morelli, De Marco, Bastianelli, Fiori.
Allenatore: Ponte
Arbitro: Corellino di Genova
Assistenti: Dellerba di Imperia e Dell'Imperio di Novi Ligure
Quarto ufficiale: Bergonzi di Savona